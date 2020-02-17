《愛的迫降》真人版為台灣愛人跳火車脫北　兒子世界美男冠軍曝光

【愛的迫降．大結局】韓國最近熱播的《愛的迫降》已在 2月16日播出大結局，玄彬與孫藝珍能每年在瑞士重逢的收結，讓劇迷開心收場，劇集的成績更打破了2016年超人氣韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》創下的收視紀錄，以 21.6% 的收視率，成為tvN的史上最高收視劇集。 還記得每一集的片頭嗎？「本劇登場的人物、事件、組織及背景皆為虛構，特此聲明」，但 Youtuber 「包進」李虎進最近分享了他父母的愛情故事，被喻為《愛的迫降》真人版。

2月16日《愛的迫降》播出甜美大結局。（《愛的迫降》劇照）

《愛的迫降》講述南韓財閥尹世莉（孫藝珍飾）因為一場意外而踏入北韓的地域，剛好遇上北韓精銳軍官利正赫（玄彬飾），並開展回南韓之旅以及二人的愛情故事，劇迷最擔心是二人分別回到南韓與北韓，雖在同一片的大陸，卻是世上最遙遠的距離，無法相見，編劇用二人初次「見面」的瑞士做相遇地，首尾呼應；但在現實中，與北韓人相戀，又如何解決這問題，並結婚生子？

按圖看更多最新《愛的迫降》美照＝＝＞

+ 4 + 3 + 2

韓國 Youtuber 「包進」李虎進的爸爸竟是脫北者。（BBangjin YouTube）

真人版《愛的迫降》 為愛跳車脫北

韓國 Youtuber 李虎進的父親是北韓前柔道選手李昌壽，18歲已經是國家代表，在25次國際比賽中獲得17個國際獎牌，在北韓更擁有4個「金日成勳章」，而1個勳章已足以一生輩子不用憂食憂住。父親卻在1989年代表國家參與世界柔道比賽時，認識了李虎進母親陳鈴真，她是一位台灣柔道選手，雖然言語不通，但二人還是一見鍾情，在比賽後短暫約會，渡過美好時光，二人更約好隔年北京舉辦的亞運會上再度見面。

由於北韓是不能寫信通訊，二人每次相見只能在比賽場上，幾經波折，二人終於又在北京亞錦賽見面，怎料拿着銀牌回去的李昌壽被人陷害，因而要勞改挖煤礦；李昌壽深感被國家背叛，非常憤怒，加上思念愛人，因而脫北；在1991年他搭上巴塞隆拿回北韓的火車上跳車，直奔到韓國大使館，同年 8月4日正式到南韓。

當時李昌壽的報導。（資料來源：BBangjin YouTube） 當時陳領真根本不知李昌壽會脫北，而身分特殊的李昌壽利用記者會公開找尋女友，當時台灣更有「北韓柔道選手李昌壽到南韓，在找台灣的陳領真」等報道，女方透過報紙終於了解事情來龍去脈，並趕到南韓，最終二人見面了4次後決定廝守終生，在韓國結婚了，並誕下3個兒子，李虎進便是大兒子，韓台混血兒的他是2019年世界美男大會的冠軍，也是一名YouTuber。

看看更多韓台混血兒李虎進美照＝＝＞

（資料來源：BBangjin YouTube）