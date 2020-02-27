男友前度永佔心中位置　最佳時機不過是前度缺席　為何糾纏不快樂

浪漫的喜劇電影鮮有續集，因為有情人終成眷屬，滿足觀眾，作者也就完成責任了。而《愛的過去進行式：P.S. 我仍愛你》卻是說「happily ever after」後的故事。浪漫不浪漫，原來全是自己想像。 《愛的過去進行式》（To All the Boys I’ve Loved Before）成為Netflix最受歡迎的原創電影之一，「甜到漏」的校園戀愛無阻粉絲一看再看，續集《愛的過去進行式：P.S. 我仍愛你》終於在今年1月上架，原班人馬繼續演出，Lara Jean跟萬人迷Peter終於走在一起，然後呢？

愛情最浪漫的情節 不過自己想像

Netflix推出不少愛情小品，製作絕不輸大銀幕的電影。《愛的過去進行式》（To All the Boys I’ve Loved Before）於2018年上架，改編自Jenny Han的暢銷同名小說，靈感來自她自己的少女時代。那些年，她寫了許許多多封情信，可是一封都沒有寄出去，而電影的故事就由五封情信開始。雖是愛情小品，但卻是成為Netflix最受歡迎的原創電影之一，不少粉絲一看再看，於是開拍續集，同樣由Lana Condor與Noah Centineo飾演。

《愛的過去進行式》（To All the Boys I’ve Loved Before）於2018年上架，改編自Jenny Han的暢銷同名小說，靈感來自她自己的少女時代。（jennyhan@instagram）

上回提到，讀高中的Lara Jean（Lana Condor飾）在盒子裏藏了五封寫了地址，卻一直沒有寄出的情書，妹妹意外地把信寄出，劇情「甜到漏」，也似一般青春校園劇，萬人迷Peter（Noah Centineo飾）最終愛上Lara Jean，有情人終成眷屬。不過，續集展開，似是自打嘴巴般的推翻先前的浪漫情節。

在第一集中，Lara Jean就如所有偶像劇的情節，沒頭沒腦地愛上萬人迷男生，合情合理，只因那是初戀；第二集，Lara Jean開始反思，如何做一個女友？如何不麻煩他卻又不為難自己？如果面對他跟前度的感情？

（內含劇透）

思前想後，尋根究底，才發現完美男友並不完美－原來不過他等不了前度，而Lara又剛剛經過，就此成了「獨一無二」的劇情，就此成了「非他不可」的信念；原來他從未為她寫詩，只是在書中抄寫下來；原來他的溫柔並非她專屬，別的女生軟弱時候，他也拒絕不了。愛情最浪漫情節，不過自己想像。

《愛的過去進行式》（To All the Boys I’ve Loved Before）成為Netflix最受歡迎的原創電影之一，「甜到漏」的校園戀愛無阻粉絲一看再看，續集《愛的過去進行式：P.S. 我仍愛你》終於在今年1月上架，原班人馬繼續演出。（《愛的過去進行式：P.S. 我仍愛你》劇照）

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「Happily ever after」後的故事就是承認：愛情是和自己的競賽

明明浪漫小品，卻有點「反浪漫」的感覺，不知是編劇催觀眾成長，還是「Happily ever after」後的故事，本是如此？

Lara Jean發現，原來現實一點也不浪漫。男友跟她走在一起，只是前度缺席；前度不快樂，男友也會借出膊頭安慰；在他心中，她並非第一位，再糾纏便是她不懂時務⋯⋯在一段不會為自己帶來快樂的關係中糾纏，卻堅信那是自己想要的東西，或許有失浪漫，卻十分真實。

畢竟，很多愛情電影與身邊友人都教我們把相處疑難拋給對方，卻永不知檢視自身才是問題癥結，如：他既是千瘡百孔，你大可以提早離場；相愛最可貴是陪伴，為何非得佔據對方所有來證明自己價值？你要求個潔白無暇，便委實為難他人，也為難自己了。

Lara Jean是位高中生，當然有浪漫想像，當然有委屈自己的空間。但要是在家中「work from home」的「老少女」還是有這樣的想像，實在是有點尷尬了。