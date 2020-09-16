【小鬼逝世】楊丞琳初戀男友「小鬼」黃鴻升，今日（9月16日）驚傳在北投家中浴室外猝逝，死因有待公布，震驚圈內外，楊丞琳（Rainie）對於初戀男友小鬼離世表示不能接受。 楊丞琳（Rainie）與初戀男友黃鴻升（小鬼），相識 20 載，分手後一度經歷尷尬期，10年後由前度變「家人」，並非人人能做到。粉絲們都說：「有種友誼叫作鴻升丞琳」。

黃鴻升（小鬼）終年36歲 楊丞琳：我沒有辦法形容我有多痛

黃鴻升（小鬼）今日（9月16日）由經理人證實在家中身亡，死因有待公布，終年36歲，震驚圈內外，據台灣媒體楊丞琳（Rainie）透過經紀人表示：「我沒有辦法形容我有多痛。鴻升對我來說就像家人般的存在，知道這個消息我真的沒有辦法接受。他的好，我永遠都會記得，也請大家記住他努力、認真、有才華的樣子。我會永遠想念他…」楊丞琳老公李榮浩也在微博上發文：「我真的不敢相信，這麼好的人，朋友一路走好。」

早前，黃鴻升（小鬼）在台灣舉行創作個展「Dear Papa」，身為好友楊丞琳到場參加，令粉絲再一次回顧二人初戀時。（rainie77@instagram）

高中初戀 從路人到藝人相識 20 載

小鬼與楊丞琳在出道前，早就在讀華岡藝校時認識，當年二人才17、18歲，是楊丞琳的初戀，兩小無猜，相戀 2年多，可是當年因楊丞琳決定休學踏上星途，與小鬼漸行漸遠，價值觀的變化而和平分手。早前小鬼舉辦了二度舉辦創作個展，名為「Dear Papa」，一眾藝人都紛紛到場支持，當中少不了楊丞琳，二人再次同框，令粉絲大喊：「有種友誼叫作鴻升丞琳」。楊丞琳也留言指：「認識20年，儘管不是時常見面，但我可以在作品中，了解他這些年的心路歷程。」

小鬼這初戀男友對楊丞琳而言，一直都是特別的存在。楊丞琳曾在2018年的《青春住了誰演唱會》高雄站邀請小鬼做表演嘉賓，大談與小鬼的感情，並指他佔了自己一大部分青春回憶：「我的青春確實就是住了他。」楊丞琳也坦言「從我是路人到我當藝人到現在」，小鬼就是一路看著她的人，所以覺得他對自己非常非常重要！小鬼逝世消息，傳媒第一時間也有向楊丞琳求證，傳聞她立即淚崩。

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楊丞琳因小鬼改變感情觀：要相信有好男人存在

楊丞琳在跟李榮浩相戀、結婚之前，緋聞男友數之不盡，但對於戀情都甚少公開談及，除了小鬼。

楊丞琳的原生家庭是父母離異，影響她其深，在接受台灣雜誌訪問就提到自己自我保護能力非常高，不讓自己受傷是很重要：「我寧可早一點面對問題」。楊丞琳在2018年演唱會中，在台上坦言曾做過傷害小鬼的事。剛出道時楊丞琳以為自己很紅、被人認出，曾在街上甩開對方的手。但小鬼的包容和體貼，令她學習相信別人，感情觀漸漸變得不一樣。楊丞琳指變得「非常健康」，並希望大家「要相信一個好男人的存在。」



楊丞琳不只一次公開稱讚小鬼，出道以來，被問到小鬼時，她都讚小鬼貼心、懂事，但不失幽默、陽光，正正是少女的理想型。楊丞琳甚至指「接受小鬼的存在」是其中一項交往條件。

楊丞琳與小鬼分手後並非可以即時體諒、祝福對方。（rainie77@instagram）

分手後曾經歷尷尬期 終變家人般親密

楊丞琳與小鬼分手後也經歷過 「尷尬期」，楊丞琳出席活動時便說過中學同學聚會二人是不會同時出現：「我一到，小鬼就離席」；經過10年的歷練、過程，小鬼明白愛並非一定要得到，學懂祝福是一門學問，但這次小鬼決定把楊丞琳當妹妹看；對於所有逝去的戀情，楊丞琳也曾說過不要自己因為不捨而做出錯誤的決定；有些事錯過便是錯過，諒解也不代表能回到當初的悸動，如果雙方能示好，接受他、讓他以另一個身分留在自己生命中，未嘗不是一個選擇。

小鬼的離開當然令人傷感、錯愕，但也正如楊丞琳所說：「他的好，我永遠都會記得。」小鬼在楊丞琳心目中從不單單是一位前度，更是教懂她相信愛情的人。

楊丞琳與小鬼都非常幸運，可以擁有一段曾經美好的戀情。（台灣太陽娛樂）

分手後再見亦是朋友，以下明星情侶也曾有過「尷尬期」？＝＝＞