楊丞琳與初戀情人相識 20 年　花10年突破「尷尬期」親密變家人？

「初戀會跟着你一輩子的，它甚至會影響到妳未來的感情觀」這是人氣台劇《想見你》的一句台詞，無錯初戀無論是好是壞，都是一輩子的事，就像楊丞琳（Rainie）與初戀男友黃鴻升（小鬼），相識 20 載，現在，並非人人能做到，但又讓人有點羨慕。

黃鴻升（小鬼）在台灣舉行創作個展「Dear Papa」，身為好友楊丞琳到場參加，令粉絲再一次回顧二人初戀時。（rainie77@instagram）

「初戀情人」相識 20 載：青春住了他

眾所周知，Rainie 與小鬼在出道前，早就在讀華岡藝校時認識，當年二人才17、18歲，是 Rainie 的初戀，兩小無猜，相戀 2年多，可是當年因 Rainie 決定休學踏上星途，與小鬼漸行漸遠，價值觀的變化而和平分手，早前小鬼舉辦了二度舉辦創作個展，名為「Dear Papa」，一眾藝人都紛紛到場支持，當中少不了 Rainie ，二人再次同框，令粉絲都非常興奮，大喊：「有種友誼叫作鴻升丞琳」， Rainie 也留言指「認識20年，儘管不是時常見面，但我可以在作品中，了解他這些年的心路歷程。」

這初戀男友對 Rainie 而言，一直都是特別的存在，「從我是路人到我當藝人到現在，一路看著我的人，所以我覺得他對我非常非常重要！」Rainie 在2018年的《青春住了誰演唱會》高雄站邀請小鬼做表演嘉賓，大談與小鬼的感情，並指他佔了自己一大部分青春回憶：「我的青春確實就是住了他。」一點也不怕李榮浩吃醋。

+ 4 + 3 + 2

一是嬰兒哭啼 二是學遊戲 三是青春物語 四是碰巧遇見你 楊丞琳《年輪說》

Rainie 的緋聞男友數之不盡，但對於戀情都甚少公開談及，除了小鬼。

她的原生家庭是父母離異，影響她其深，在接受台灣雜誌訪問就提到自己自我保護能力非常高，不讓自己受傷是很重要：「我寧可早一點面對問題」，但小鬼的包容和體貼，令她感情觀變得不一樣，是他，讓她相信有好男人的存在。她不只第一次讚小鬼，出道以來，被問到小鬼時，她都讚小鬼貼心、懂事，但不失幽默、陽光，正正是少女的理想型，甚至「接受小鬼的存在」是其中一項交往條件。

Rainie 與小鬼分手後並非可以即時體諒、祝福對方。（rainie77@instagram）

如此美好回憶，為何不能再次走在一起？

Rainie 與小鬼分手後也經歷過 「尷尬期」，Rainie 出席活動時便說過中學同學聚會二人是不會同時出現：「我一到，小鬼就離席」；經過10年的歷練、過程，小鬼明白愛並非一定要得到，學懂祝福是一門學問，但這次小鬼決定把 Rainie 當妹妹看，沒有私慾；對於所有逝去的戀情，Rainie 也曾說過不要自己因為不捨而做出錯誤的決定；有些事錯過便是錯過，諒解也不代表能回到當初的悸動，如果雙方能示好，接受他、讓他以另一個身分留在自己生命中，未嘗不是一個選擇。

楊丞琳與小鬼都非常幸運，可以擁有一段曾經美好的戀情。（台灣太陽娛樂）

「就算身份不一樣，以後還是有機會一直關心彼此下去。」對於初戀情人，大家多數是變成陌路人，能留在青春，甚至延續至未來，少之有少，Rainie 與小鬼非常幸運，「初戀」不只是過去式。