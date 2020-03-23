行政長官林鄭月娥今日（23日）宣布將修例禁止酒吧、餐廳售賣酒精飲品，更解釋「飲醉少少會有更親密行為，交叉感染風險增加」。 「禁酒」之說一出，不少人大為緊張，因為經過一周的工作，假日總想與朋友、情人到酒吧小酌一杯，趕走鬱悶的壞心情。不過，痠情嚴峻，減少外出聚會勢在必行。朋友那個喝下半杯後，重拾笑容的樣子，或只可以在成功抗疫後相見？

巴西攝影師 為飲酒平反

巴西攝影師Marcos Alberti認為現時社會太多人對喝酒存在負面的評價，甚至會認為喝酒的人並不正經，於是實行了《3 Glasses After》計劃，邀請了一班來自各行各業的朋友相聚在攝影棚並一起喝紅酒。

巴西攝影師Marcos Alberti記錄人們由剛到達到喝下第三杯紅酒後的表情變化。(masmorrastudio.com)

當客人到達攝影棚時，Marcos Alberti會為他們拍下一張照片，以記錄低人們當刻經過一整天工作以及迫交通工具前來的疲勞、沒表情的面貌。然後分別再為他們拍下喝完第一杯、第二杯與第三杯後的照片，記載他們的表情變化。一開始，Marcos Alberti只是為了證明坊間的一個說法，如「第一杯紅酒是為了食物，第二杯紅酒代表愛，第三杯紅酒則是混亂。」

在每一杯的紅酒催化下，Marcos Alberti看到的是一張又一張的笑臉。(masmorrastudio.com)

不過，他才驟覺紅酒給人的感覺不僅如此，而是在每一杯的紅酒催化下，每個人都能趕走一整天的工作下來的疲倦感，同時也看到許多很久沒出現過的笑臉。那幾個晚上，沒有任何的不快與混亂，只有一班朋友、攝影、美酒，以及每個人的故事相連在一起。Marcos Alberti亦希望能透過這些快樂氛圍的照片告訴他人，喝酒是一件令自己放鬆與開心的事情。

【按圖看】由剛到達到喝下第三杯紅酒後的表情變化：

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與另一半一同喝酒將更幸福？

喝酒能令人放鬆心情，將沉積於心裡的煩惱釋放，絕對是心靈慰藉的一種；但亦曾有研究發現「會相約一起喝酒的情侶更幸福」。

美國密西根大學曾邀請了2,767對平均結婚33年的夫婦，透過問答了解他們由2006年至2016年這10年之間的喝酒習慣與二人之間的相處、婚姻狀況。結果發現，喝酒量接近而且會一起喝酒的夫妻，比起只有單獨一人喝酒的夫妻，其相處模式以及對婚姻都有較高的滿意度，感情相對比較親密。

美國密西根大學研究釋出「會相約一起喝酒的情侶更幸福」的結果；不過原因卻不僅因為喝酒？（《奇怪的搭檔》劇照）

幸福關鍵非在於喝酒與否 而是樂於溝通

而負責進行研究的Kira Birditt博士則認為，一起喝酒的夫妻的確會更為幸福，不過其原因並不在酒，而是大家的溝通模式。相約於一起喝酒，代表雙方都願意在工作日後停下來互相了解，訴說自己在生活上遇到的事，彼此有着正面的交流，不會讓其中一方感到被排斥的感覺；相反，若只有一方獨自喝酒，則容易讓另一方感到被排斥，缺少了溝通就自然有機會讓感情降溫。故此，間中與伴侶小酌一杯，也絕對不是一件壞事，反而有助穩定感情。

雖然政府即將修例禁止酒吧、餐廳等賣酒，或許也是時候跟家人、愛人在家中淺嚐兩杯，趁留在家中的日子好好交流。

（資料來源：masmorrastudio, tastingtable）