【出軌】渣男總會露出馬腳！10個最易看穿「出軌證據」的地方是..

女生的第六感有時候比起福爾摩斯還要準，往往都能感應到另一半出現偷食或者變心的端倪，正所謂天網恢恢疏而不漏，總能從某些地方找到對方出軌的蛛絲馬跡，台灣網站Daily View網路溫度計就透過《Keypo大數據關鍵引擎》調查，找出了女生們最常用看穿出軌證據的10個捉姦方法。

女生往往都能用第六感感應到另一半出現偷食或者變心的端倪。(《多功能老婆》劇照)

第10名：電腦共用筆記、雲端相簿

電腦上的確可以藏有很多秘密，特別是可以共享的軟件例如Google Drive、記事簿程式等等，想不到也可以成為偷情工具，皆因這些軟件很容易被當作是工作所需的工具，正常人也不會特意去檢查，所以透過Google Drive上傳約會照片就更加不容易被揭穿了。

Google Drive、記事簿程式等等共用的程式是正常人不會特意去檢查的地方。(《多功能老婆》劇照)

第9名： IG按讚、密友或者收藏帖子

科技發達最可怕的地方就是你做過什麼都會有紀錄，當男生以為IG按讚不會被發現，其實IG就有選項可以找出你讚過的貼文，如果另一半經常讚好不知名女生的IG就十分可疑了。另外IG也有密友的功能，你的顯示動態只有密友才可以看見，收藏貼文等等都可以找到偷食的蛛絲馬跡！

IG讚過或者收藏過的帖子都能找出來，而且密友功能也是偷情的好工具。(unsplash)

第8名：假帳號加朋友

如果想要找第三者對質的話，用自己的社交媒體帳號加她就很容易讓對方有所察覺，這時候當然就要「放長線釣大魚」，申請一個假的帳號去加對方好友，最好就是男生的帳號，對方才會更加容易上釣，花一點時間去討好對方就更容易套話了。

想要和小三對質就要「引蛇入洞」，用假帳號加朋友最容易讓她們上當。(unsplash)

第7名：可疑收據

找另一半的收據這個方法可以說是最簡單又常用，當你發現對方銀包裡有一些貴重的飾品或者手袋等等女性用品的收據，但是又沒有把東西送給你，又或者去過酒店的消費收據等等，都是出軌的徵兆之一。不過現代人很多都從消費模式轉變成電子消費，因此也可以轉而查看他們的網上信用卡消費記錄等。

在另一半身上找到不知名的可疑收據也是有機會偷情的證據之一。(unsplash)

按圖看餘下6個渣男偷食最常露出馬腳的地方：