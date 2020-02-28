英國安德魯王子（Prince Andrew）捲入美國已故「元首級淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性侵案。美國聯邦調查局（FBI）正調查事件，不過有指安德魯並不合作。美國婦權律師律師近日出動奇招並在白金漢宮門外，「通緝」安德魯王子。

性醜聞女主角羅伯茨（Virginia Roberts）接受英國傳媒訪問時稱17歲那年被「販賣」到英國與安德魯王子會面的事。 （CBS影片截圖）

受害人律師黃校巴拉橫額：果你看到這男人 請叫他致電FBI

英國安德魯王子（Prince Andrew）捲入美國已故「元首級淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性侵案。性醜聞女主角羅伯茨（Virginia Roberts）接受英國傳媒訪問時稱17歲那年被「販賣」到英國與安德魯王子會面的事。

不過，據美國《霍士新聞》的報導，美國聯邦調查局（FBI）正調查事件，而安德魯並不合作，未有協助調查。代表愛潑斯坦一些受害人的美國婦權律師奧爾雷（Gloria Allred）租用一輛「黃校巴」，拉上印有安德魯王照片的橫額，並寫道：「如果你看到這男人，請叫他致電FBI，並回答他們的問題。」附上電話號碼與她的網站網址，並安排校巴駛近英國白金漢宮。

美國婦權律師奧爾雷（Gloria Allred）租用一輛美式「黃校巴」，安排校巴駛近英國白金漢宮「通緝」安德魯王子。（美聯社）

根據英國《衛報》的報導，她說：「我的受害人需要真相。這麼多年來，正義都得不到伸張。沒有真相，就沒有公義。要有真相，安德魯王子就不能再避開FBI。這是不能接受的。」她更指：「我懇求你，你應該做正確的事，不要再令你的家族，包括女王及你的孩子蒙羞。如果你沒有做錯事，請聯絡FBI。」

而據《每日電訊報》的報導，安德魯感到生氣並困惑，指十分樂意協助FBI調查，但他們一直未有聯絡。

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性醜聞女主角受訪 稱17歲被安排與對方性交

羅伯茨（Virginia Roberts）於去年接受BBC節目《王子與愛潑斯坦醜聞》的訪問，指自己在17歲那年被現在已故的美國富商淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）「販賣」至英國，並安排與安德魯王子會面。

現在已經37歲的羅伯茨，在節目中指安德魯王子是她一生見過的最令人厭惡的舞伴，汗流如雨。羅伯茨表示，即使她不想陪伴王子，但因為愛潑斯坦，她知道因為她「必須讓他開心」。那晚，她就與安德魯王子發生了關係，她形容是一個可怕的時刻。羅伯茨在採訪中稱：「這不是一個骯髒的性故事，這是一個販賣女性的故事、一個虐待的故事，這是你們王室的故事。」而英國白金漢宮回應，安德魯對於自己在不當判斷下，與愛潑斯坦產生的聯繫，明確表示後悔，並深切同情受影響人士。

參考資料：The Telegraph, Fox News, The Guardian, BBC