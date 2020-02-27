Viu Tv最近播出被譽為港版《Sex and the City》的劇集《性敢中環》， 由連詩雅、雨僑、何佩瑜、鄭欣宜和陳嘉莉主演，在中環上班的她們稱自己為「中環五月天」。劇集以「性」為名，不乏情慾場面。

當中韋林（何佩瑜飾）與Francis（陳嘉莉飾）看似是兩個極端，卻道出令人揪心的愛情道理。

韋林在人前是女強人，與Geoff一直維持戀人以上的關係，兩人早已發生親密關係，卻遲遲未有確認彼此身份。平日在工作上是女強人的韋林，其實內心一直等待Geoff開口。而富家女Francis則是遊戲人間，經常在夜場流連，身邊男伴如輪轉，全都是「一夜情」作結，灑脫態度與深情的韋林形成很大對比。只是故事越看下去，Francis背後也有不為人知的故事。

陳嘉莉與何佩瑜的角色看似是兩個極端。（《性敢中環》劇照）

表面灑脫實則放不下

Francis在劇集中段遇上同是夜場高手的「中環千人斬」Elvis，兩人一夜纏綿，渡過愉快的時光，以為從此不再見面，她卻因為Elvis的一句「想為你煮早餐」甜言蜜語輕易打破慣例。只是到頭來，花言巧語不過是「呃呃氹氹」的把戲，一切柔情蜜意不過是為爬上她的床而鋪路。長年在情場打滾的Francis理應能洞悉虛偽的情話，但碰上情場浪子時，還是輕易就被對方擊潰防線，當她偷聽到Elvis這一邊為她煮早餐，一邊又以同一句說話與另一個女子在電話中調情時，竟然流露出失望的神情。

+ 7 + 6 + 5

偽裝灑脫，不過是你沒有真正move on？

對於一直看起來玩世不恭的她似乎有點違和，直至她重遇當年因家人棒打鴛鴦而分手的初戀男友Jay（郭偉亮飾），才知道她沉溺於一夜情，其實是無法面對與Jay這段失敗的關係。不想再受傷，唯有把自己變得無情。只是她始終放不下，即使Jay身邊早已有未婚妻，她還是甘願成為無名無分的第三者，甚至覺得對方願意為她拋棄未婚妻。最終才發現一切只是騙局，旁人都能看清，只有「老江湖」Francis沉溺於其中。她希望透過一夜情忘卻前度，每次親密時光都彷如麻醉藥，麻醉藥效過了她又再找下一個男伴，時日過去，她卻從來沒有「Move On」。

五位主角戲裏戲外都是好姐妹。(IG@shi_ga)

「沉船」到親手打破幻想

至於韋林，一直等待Geoff踏出那一步，對方卻遲遲未有表白，加上誤會讓她決心離開他。然而，嘴上說離開，但相信每個「沉船」的女生都會經歷過與對方糾纏不清的過程。與Francis不同的是，她沒有選擇遊戲人間，而是嘗試與溫柔體貼的Max發展。往後就是「男生不壞，女生不愛」的俗套情節，分手後的Geoff突然流露出深情一面，屢次表明想與韋林復合，顛覆以往「唔嗲唔吊」的態度。對Geoff尚未忘情的韋林固然心動，也曾經被他打動，直至結尾，對方邀請她到機場，兩人到美國重新開始。她飛撲過去，只是突然發現，每一次都是自己放下一切「追」對方，如果他真的愛自己，為何不親自追回她？

+ 3 + 2

愛一個人，我們會為他的缺點找盡苦衷和藉口，幻想他終有一天會懂得珍惜自己的好，等得久了，我們仿佛已經不懂得放下。其實不是不懂，只是不願，付出了時間、心思，所以不願就此空手而回，看似是癡情，不過是不甘。放下不難，韋林一轉念就放下了Geoff，會痛，卻也始終會痊愈。