時興獨立，可婚姻從未過時。不少女生還是憧憬結婚，認定幸福鐵定是一雙一對就此一生，戀愛最大目的是結婚，「達陣」也就安全了。 《婚內失戀》由台灣精神科專科醫師鄧惠文撰寫，當頭棒喝，婚姻不一定美好，婚姻不是一勞永逸。結婚了也會失戀，失去了戀愛的感覺，便是失戀。只是，以往所有累積下來應對失戀的方法統統不管用，因為那是你的家人。她寫：「問題並不是『愛情終將死在婚姻中』這事實，而是如果愛情死了，人還是活在婚姻中，那就是活人活在墳墓中。」 你是「老夫老妻」了，還是其實早已「戀內」、「婚內」失戀了呢？

鄧惠文是作家、心理治療師與婚姻治療師。（ 鄧惠文@Facebook）

「已婚剩女」 比「剩女」更可怕寂寞

《婚內失戀》由台灣精神科專科醫師鄧惠文撰寫，十分有說服力。光看書名，筆者本以為不過又一本教人如何維繫婚姻的書籍，不過說些大家都明白，卻始終做不到的事。不過，掀開書頁，光看了頭數十頁，便覺這是一本十分特別的書。全書6章，醫師鄧惠文運用她的專業知識，穿插一些個案的片段，引用《紅樓夢》、米蘭昆德拉與西蒙波娃的句子，比起兩性相處，更多是女子在婚姻、戀愛中如何自處。很多人結婚，認定就此完成人生目標，不用做「剩女」。不過，鄧惠文就在書中提到，「剩女」被譯為「Leftover Women」。「Leftover 」即剩菜，也泛指各種「沒用上的東西」，不是沒用，而是沒被用上，例如製作商品或建築時的剩料。可是，她也寫：

《紅樓夢》中的賈寶玉跟一顆石頭有淵源，那石頭就是禍補天時沒用上的，因此蘊積着種種曲折情懷，說起來就是個leftover。 《婚內失戀》

把「剩女」說得那樣浪漫的她質疑－跨過婚姻這界線的女人們，就勝出了嗎？結婚後就幸福了嗎？

她寫，事實是許多女人結婚了也不快樂，而那感覺比未婚的熟女更像「leftover」－「曾歡喜期待被吃掉而融入一個人的生命。結果，只有一小部分被吃掉⋯⋯不掙扎的話，就會被遺忘到徹底變成廢物。但若掙扎，約莫也只是徒勞，只會遭到更無情的嫌棄。」

結了婚，或那些愛情長跑中的情人，可以如何不當個「活死人」呢？

筆者覺得這本「工具書」有點不一樣，有點似散文，文字有力、理性，但溫暖。在迷惘時候，值得一看再看。 （rosalee0104@instagram）

懶惰便成一個無趣的人

作者鄧惠文認為，沒有「老夫老妻」這回事，一旦覺得失去了戀愛感覺，便是失戀。而不論是愛情長跑還是在婚姻內，會「失戀」最主要是因為懶惰。

筆者十分喜歡作者以冷冷的筆觸分析，指大多人要是面對情人不再熱情如初，女的怪責或會自己不夠漂亮，不再吸引；男的或會歸咎於自己不夠成功，身邊人才看不起他⋯⋯她分析，其實都不過自卑心作崇，真正的原因是－懶惰，原地踏步。她寫：

不管是為了甚麼原因，無法繼續擴展自己的眼界，整個人變得單一平面而不再有立體感，沒有生機，沒有新的可能性，這就是一個無趣的人。 《婚內失戀》

因此，時時求進步，時時發展興趣是十分重要的事。畢竟，相識時候，你不也是覺得對方有趣才覺可愛嗎？

面對求之不得的愛情，先是氣憤，後來是悲哀，可是化作行動與語言，往往都是擔憂與需索。（《Marriage Story》劇照）

「我要像一個活着的人」

作者在書中引用到筆者十分喜歡的作家米蘭・昆德拉的小說《生命中不能承受之輕》，女主角特麗莎做了一個夢。特麗莎在夢中被埋掉了，給埋了很久很久。情人每週來看她，他敲敲墳墓，她走出來了，可是眼裏都是泥。情人總問她：「你怎麼會看得見？」然後把泥擦掉，她總是答：「還是看不見，我的眼睛已成了空洞。」後來，有一天，情人要去旅行，特麗莎知道他是跟另一個女人一起去的。數個星期過去，她怕跟他錯過，就不睡覺了。直到情人終於來看她，她十分疲累，情人十分失望，跟她說：「你需要好好休息，我再來看你吧。」特麗莎說：

一個月不看我，你有另一個女人。你走了，我又掉進了墳墓，我又會不能睡覺。你再來的時候，我會更加醜，你會更加失望。 《生命中不能承受之輕》

昆德拉寫：「他（情人）想，他再也不能承受這種愛了。」

面對求之不得的愛情，先是氣憤，後來是悲哀，可是化作行動與語言，往往都是擔憂與需索。書中舉例：「你為甚麼都不看我了？」、「我是你老婆，不是應該得到老公的關心嗎？」⋯⋯可是，一旦用這樣的口吻說話，就只會愈來愈差，總給人「你欠我甚麼」的感覺，而人對於壓力的本能反應，就是逃避。

「怨婦」似地，墳墓裏爬出來的鬼似地，「乞求」對方的愛情，連照鏡子都生厭。作者寫：

絕不能在墳墓中等待，必須告訴自己：「我要活着，我要像一個活着的人。」 《婚內失戀》

怎樣做一個活着的人？原來「小三」一點都不重要？＝＝》

《婚內失戀》不像一般工具書，也不似濃得喝不下的心靈雞湯。它沒有具體、詳細的指引教人如潮何挽留愛人，更多的是當頭棒喝許許多多我們因為想不通透、而委屈了自己行為。對於遇到相約困難的讀者，這不是「天書」，更似是一間溫暖的房間，只放一張單人沙發，燈光柔和散漫，讓你靜下來，好好思考。

參考資料：《婚內失戀》，《生命中不能承受的輕》