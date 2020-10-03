拍照是紀錄當下感覺的直接方法，想與情人以照片拍下甜蜜幸福的一刻，卻只懂得一成不變的大頭自拍？下次一於帶上腳架，參考德國網紅Debi Flugge與男朋友的作品，拍下浪漫而不造作的情侶日常。

作風低調的情侶不妨參考德國網紅Debi Flugge與男朋友的作品，拍下浪漫而不造作的情侶日常。（IG＠debiflue）

德國網紅Debi Flugge的IG擁有超過100萬的追蹤者，照片帶強烈的色彩與風格，大多是關於旅遊與美食，單憑照片已可感受到她對生活的熱情。而這些會說話的照片均出自她的男朋友，攝影師Kev之手。每一照片都捕捉了自然風景與兩人甜蜜的瞬間，雖然色彩鮮明硬朗，但你卻可以從中感受到Debi Flugge與Kev淡淡的情感。如此低調卻不造作的情侶照，的確值得參考。

只拍背影更顯默契

低調的情侶面對鏡頭時難免感到尷尬生澀，背對鏡頭，拍下背影也不失為一個好方法。（IG＠debiflue）

低調的情侶面對鏡頭時難免感到尷尬生澀，背對鏡頭，拍下背影也不失為一個好方法。只有背影的照片令人更具想像空間，同時亦呈現出兩人的默契。尤其當照片的構圖是情侶間專注於同一件事上，便有如兩人置身於只有彼此的寧靜世界中，那些未說的話就留待觀眾自己詮釋。

按圖看拍攝技巧：

讓眼神為你們說話

作為熱身只露半張臉，這個拍攝技巧同樣適合低調的情侶。（IG＠debiflue）

眼神騙不了人，那些未說出口的甜言蜜語，就由眼神為你傳遞。作為熱身只露半張臉，這個拍攝技巧同樣適合低調的情侶。當情侶四目交投時，你在他的眼睛裏看到自己，而那個自己看起來又是多麼的幸福。這個拍攝技巧與背影照擁有異曲同工之妙，同樣是利用情侶間的互動製造出兩人專屬的浪漫世界，在旁人的眼中看起來是如此賞心悅目。

按圖看拍攝技巧：

閉上眼享受當下

當於不習慣面對鏡頭的情侶，不如嘗試放鬆身體，透過依靠著對方展現出悠然輕鬆的感覺。（IG＠debiflue）

要放閃也不一定要兩人同望鏡頭，銳利的眼神帶着強烈的目的性，繃緊的肢體動作也令照片欠缺和諧。對於不習慣面對鏡頭的情侶，不如嘗試放鬆身體，透過依靠着對方展現出悠然輕鬆的感覺。很多時候，甜蜜的情侶照都不需要依靠造作親密的動作，自然的畫面更能襯托出兩人的合拍。

按圖看拍攝技巧：