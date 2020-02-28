無綫劇集《法證先鋒4》近日開始播出，鄭希怡（Yumiko）在劇中久違地出現在香港觀眾眼中，飾演化驗師黃浩然的女友。Yumiko在劇中是周遊列國的品酒師，與黃浩然愛情長跑多年，仍未打算結婚。

鄭希怡最近在《法證先鋒4》飾演黃浩然女友。（《法證先鋒4》劇照）

角色就宛如過去的Yumiko，現在Yumiko常常大曬與丈夫梁立翰（Andy）及女兒梁浸浸的幸福照，其實她與Andy曾經因為愛好自由，從未想過結婚生子，直至那一件事......

Yumiko在《法證先鋒4》的一場戲獲網民大讚，點擊看：

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屢遇挫折不離不棄

Yumiko在99年透過新秀入行，多次推出專輯和拍攝劇集，一首《相對濕度》唱到街知巷聞。事業發展雖未算突出，也累積了一定人氣，卻屢遇「黑仔事件」。2006年，她在東華三院籌款節目表現空中飛人，被錢嘉樂意外扯甩褲露出T-back內褲，當眾出醜，事後Yumiko在後台放聲痛哭，情緒受到很大影響。而往後一年在多倫多的直播節目表演跳舞，但因為動作太大導致Nube Bra脫落，不慎「露點」。有傳往後她形象受損，工作量因而減少，事後受訪，她表示Andy一直在自己身旁陪伴，為自己解開心結。兩人關係穩定，但因為不喜歡受拘束，從來沒有結婚念頭。

鄭希怡曾經與死亡擦身而過。（鄭希怡微博）

意外險癱瘓見真情

婚禮上的常見誓言是「從今天開始，無論是順境或是逆境，富有或貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你、珍惜你直到地老天長。我承諾我將對你永遠忠誠」，然而，當真正面對逆境時，卻又不知有多少對夫婦能守住當日的誓言。Yumiko與Andy即使沒有一紙婚書，也真的能共度患難，兩人也因為這一場患難，決定互許終生。2012年，鄭希怡在布吉為好友應采兒慶祝生日，卻與死神擦身而過。

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當時，她與應采兒坐在泳池邊的木牆影相，不慎失足，對方僅是受輕傷，但Yumiko卻由3層高直墮山坡，導致頸椎移位，因而昏迷了2天，醫生更預告會有機會全身癱瘓。經歷兩個大手術後，Yumiko才終於甦醒，情況穩定下來。Andy從出意外到康復期間都睡在病房內的梳化，寸步不離地陪在Yumiko身邊。Yumiko事後受訪時直言「當時自己睡着了，沒有太大感覺，反而身邊人很痛苦。」一向低調的Andy，當時也破天荒陪Yumiko受訪，在鏡頭面前對她許下承諾，「無論如何，我都會照顧她一生。」

女兒梁浸浸十分可愛。（IG@ndnco）

一場意外，讓兩人更加明白對方在自己心中的地位。事後，Yumiko隨即收到求婚戒指，兩人在2014年結婚。自言未有計劃生育的Yumiko，2015年卻有了「梁浸浸」這一份上天賜給兩人的驚喜禮物。一家三口常常結伴周遊列國，或許不如過往般「自由」，卻幸福洋溢。