許光漢前女友曾任JW歌曲MV女角　與現任緋聞女友都有「共通點」？

人紅是非多，因台劇《想見你》而爆紅的新生代男神許光漢不但過往情史被「翻出」，更波及前女友簡婕。事關女方多年前和許光漢戀愛期間的合照未刪除，被網友發現並遭起底，更有一班不理智的網友湧入簡婕IG帳號辱駡她，讓女方備感無奈。難道和未紅之前的許光漢戀愛也有錯？

許光漢爆紅前唯一承認的女友

有人找出許光漢未紅之前，曾經與台灣KOL兼模特的簡婕交往過，也是他唯一曝光的戀情。而簡婕是小有名氣的模特兒，平時也會在個人IG帳號上分享自己的生活點滴，擁有數量不少的追蹤者。

不過有網友翻出簡婕IG帳號上三、四年前舊照，找到她與許光漢戀愛期間的甜蜜合照，照片中兩人模樣清純動作親昵，看來當時兩人都沉浸在甜蜜的幸福中。不過「眼紅」的網友竟然質疑女方未把兩人的合照刪除，留言要求簡婕把兩人交往的合照刪除。一時之間掀起軒然大波，許光漢和簡婕都被推上風口浪尖。

簡婕與許光漢甜蜜舊照。（cleoj___j@IG）

回顧更多甜蜜合照：

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不過有網友為簡婕打抱不平，表示是否刪除合照都是個人自由，更提出「那是她的自由」！這讓神隱數日的簡婕大受感動，首度開腔回應事件，指出自己更早以前的相片也沒有刪除。本來分享甚麼樣的照片都是個人自由，更何況是過去的合照，旁人又有何理據去干涉他人的行爲呢？追星還是需要理智，畢竟明星也是人，他們也要戀愛結婚生子的。既然是他人的回憶，任何人都沒有理由插手。

有網友為簡婕發聲得到本人回應：

誰是簡婕？

簡婕是模特，也有參與過MV演出。（cleoj___j@IG）

簡婕家中三姐妹都長得十分漂亮，妹妹簡廷芮同樣擁有知名度，她曾出演爆紅電影《我的少女時代》中的校花「陶敏敏」而走紅，在節目《娛樂百分百》狼人殺單元中，也有出色表現。

擁有水靈靈又無辜的大眼睛，加上圓潤的臉蛋，結合可愛又個性的氣質，超級童顔的簡婕完全看不出來已經進入30歲，粉絲們都大讚「女神好可愛」！

簡婕家中三姐妹都長得十分漂亮。（cleoj___j@IG）

激瘦的骨感氣質美女簡婕除了模特工作外，她常常在IG上分享工作照和生活中的點滴，可愛氣質模樣吸引大批粉絲追蹤，在網絡上擁有高人氣，光是IG帳號就有超過13萬人追蹤。簡婕也出演過不少影視作品，她因參加台灣綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》以「骨感美少女」而走紅，除了客串過《稍息立正我愛你》之外，還參加過多個MV的拍攝，包括JW《逃生門》、徐佳瑩《在旅行的路上》等等。

簡婕參加節目《我猜我猜我猜猜猜》以「骨感美少女」而走紅。（《我猜我猜我猜猜猜》截圖）

更多簡婕美照：

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許光漢對於戀情十分被動？

許光漢個性被動。（kuanghanhsu@IG）

簡婕算是許光漢唯一曝光過的女友，她曾經客串過許光漢有份出演的台劇《稍息立正我愛你》，劇中飾演喜歡許光漢的角色，恰巧兩人戲外也是情侶。不過據悉兩人在該劇播出時，已經分手。

許光漢曾在訪問中透露自己談過6次戀愛，初戀是在16、17歲。他提到自己個性比較被動，一開始會讓女生感覺很難接近，因此鮮少主動追心儀對象，通常都是雙方互有好感。許光漢同時提及自己向往家庭生活，對組建一個家有著憧憬。

許光漢被目擊與平面模特兒屏屏約會。（CTWANT@Youtube）

屏屏被指生得似周渝民。（pingping229@IG）

許光漢特別鍾情氣質型女生？

他在去年11月被目擊與「神似周渝民」的平面模特兒屏屏約會，兩人打扮低調一起進電影院看戲，離開影院後一起散步談心，一直約會到深夜12點，送屏屏上車後許光漢才離開。五官深邃氣質成熟的屏屏同樣是平面模特，在網絡上小有名氣，回看許光漢前女友簡婕都是清純類型，看來許光漢的理想對象，都是大眼纖瘦、清新脫俗的氣質型女生吧！

許光漢緋聞女友屏屏：

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許光漢被狗仔直擊與女模屏屏約會：