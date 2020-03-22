有關出軌，從小到大電視劇集大多都是說着正宮必定是黃臉婆，第三者必定是妖艷女性的故事。現實中的出軌卻不如劇集中有一套清楚的公式，議論娛樂圈中的偷食新聞時，總會冒出「為何正宮是女神級還不知足」的疑問。

點擊看圈中有女神另一半仍被傳出軌的例子：

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不僅是娛樂圈，即使在普通人的圈子中，第三者也不一定比正宮條件更好、外貌更漂亮。反而有不少例子是正宮婚後仍毫不鬆懈地保養身材、外貌，既有自己的事業，又能將家中事務打理得井井有條，明明是內外兼備的女神，卻偏偏遭受背叛。而且大多都毫無先兆，到紙包不住火時，才發現心目中的「好老公」已經出軌了。

外貌是出軌唯一理由？

我們往往對男性有許多難以放下的刻板印象，「外貌協會」、「用下半身思考」，礙於這些想法，男性出軌常常被認為是色心起、受到誘惑把持不住。這樣的一時衝動或許會換來一夜情，但冒着失去所有的風險發展一段長久的婚外情，大多數男人都會歸咎於能在對方身上找到被撫慰、被肯定的感覺。如此一說，似乎正宮置於不公平的位置，婚內關係要談柴米油鹽，婚外關係卻只是風花雪月。大多數出軌男性都明白這個道理，於是他們左擁右抱，既想擁有賢惠的妻子，又想擁有體貼的情人。婚姻甚至育兒生活將兩人的「愛情變親情」，外貌在這段關係已經變得毫無意義，男人即使面對女神級的老婆，也只會有「親人」的感覺，甚至連牽手、擁抱、親熱也有種違和感，正如面對女神般的姐姐或妹妹，他們也不會產生愛情的感覺。

偷食不只是因為性慾驅使。（《紀念日》劇照）

被忽略、沉悶是出軌主因

性治療師及心理學家Robert Weiss，根據過去的輔導經驗，在《Psychology Today》指出男人出軌的主要原因，卻沒有一個原因與外貌相關。Robert坦言自卑的男人可能會透過出軌來建立自信，他們對這段關係充滿不安感，或許是覺得自己年紀太大（太小）、事業沒有成就，在另一半身上得不到認同，因此透過出軌來證明自己的魅力，獲得被重視的感覺。而另一個關係就是對關係抱有不切實際的期望，他們期望另一半可以滿足自己任何慾望，卻忘記了要理解伴侶當刻的感受和難處。而《Psychology Today》也曾經引用一項在2019年，針對異性戀出軌原因所做的調查，這份調查約有500個受訪者，有77%受訪者表示出軌是由於對穩定伴侶失去愛的感覺，有70%受訪者表示因為在關係中常被忽略而出軌，只有32%受訪者表示因為滿足性慾而出軌。

男人的偷吃對象不一定比正宮漂亮。（《出軌的女人》劇照）

當然，在不少人眼中，出軌並沒有情有可原的理由。只是兩人相處從來不是只有是非黑白和對錯，否則，面對出軌的許志安，鄭秀文又何以談原諒？有人說，如果伴侶出軌寧願對方瞞一世，另一角度看，只是逃避彼此之間的相處問題。若沒有拆穿幸福假象的一刻，我們又會否有動力，重新治癒如一潭死水的關係。

參考資料：Psychology Today