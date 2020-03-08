【性愛教室】13個女生愛愛時要認清的事　多點性暗示、主動性

關於上床，每個女人都應該知道以下這13件事，了解這些資訊，會讓您在性愛過程中更享受、性生活更美滿！

▼▼▼按圖放大看13件女生在床上需知的事情▼▼▼

1. 男人不只有那一根

雖然提到男人和性，一般人都會直接想到「那一根」。其實，引起男人的性慾有許多方法，您可以親吻、觸碰與撫摸他的唇、頸部、耳垂、胸口、背部、後頸、大腿內側和鼠蹊部，邊愛撫邊觀察他的興奮程度，您會更了解他的敏感地帶。

2. 您的身材零缺點

在性興奮的驅動下，男性會性致高昂、欣喜若狂，根本不會注意到您的缺點，所以別再擔心自己的身材，請記住，您現在的樣子就是最漂亮的。當您充滿自信時，會看起來更性感，更引發男人的情慾。

3. 第一次總是不盡完美

第一次做愛總是不盡完美。兩人可能會感到疼痛，也很難掌握彼此的節奏。但千萬不要因為一次的經驗就下定論，雙方都需要時間熟悉性愛。

4. 擺動您的身體

不要覺得衝刺就是男人的事，而女人只能躺在那裡，相反地，妳可以擺動身體、呻吟，找到節奏然後享受。您的努力會讓雙方在床上都獲得最大的樂趣。

5. 男人喜歡女人主動

要引發男人的性趣，建議女人可以給他一點性暗示，別害怕穿著性感、挑逗對方、輕咬他耳朵等小動作，或是傳訊息告訴他您下一步想做些什麼。請記住，性愛不是只有性器官的接觸(插入)而已，別害羞！

6. 做愛之前要放輕鬆

經過一天漫長的工作，放鬆身體不僅會減輕您的壓力，也可以讓身體準備好迎接性愛。您可以花點時間，洗個熱水澡，幫助自己放輕鬆。