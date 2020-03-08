【性愛教室】13個女生愛愛時要認清的事　多點性暗示、主動性

關於上床，每個女人都應該知道以下這13件事，了解這些資訊，會讓您在性愛過程中更享受、性生活更美滿！
文：Amy Chan 醫學審稿： Dr. Stephen Lai／Hello醫師
▼▼▼按圖放大看13件女生在床上需知的事情▼▼▼
1. 男人不只有那一根
雖然提到男人和性，一般人都會直接想到「那一根」。其實，引起男人的性慾有許多方法，您可以親吻、觸碰與撫摸他的唇、頸部、耳垂、胸口、背部、後頸、大腿內側和鼠蹊部，邊愛撫邊觀察他的興奮程度，您會更了解他的敏感地帶。
2. 您的身材零缺點
在性興奮的驅動下，男性會性致高昂、欣喜若狂，根本不會注意到您的缺點，所以別再擔心自己的身材，請記住，您現在的樣子就是最漂亮的。當您充滿自信時，會看起來更性感，更引發男人的情慾。
3. 第一次總是不盡完美
第一次做愛總是不盡完美。兩人可能會感到疼痛，也很難掌握彼此的節奏。但千萬不要因為一次的經驗就下定論，雙方都需要時間熟悉性愛。
4. 擺動您的身體
不要覺得衝刺就是男人的事，而女人只能躺在那裡，相反地，妳可以擺動身體、呻吟，找到節奏然後享受。您的努力會讓雙方在床上都獲得最大的樂趣。
5. 男人喜歡女人主動
要引發男人的性趣，建議女人可以給他一點性暗示，別害怕穿著性感、挑逗對方、輕咬他耳朵等小動作，或是傳訊息告訴他您下一步想做些什麼。請記住，性愛不是只有性器官的接觸(插入)而已，別害羞！
6. 做愛之前要放輕鬆
經過一天漫長的工作，放鬆身體不僅會減輕您的壓力，也可以讓身體準備好迎接性愛。您可以花點時間，洗個熱水澡，幫助自己放輕鬆。
要引發男人的性趣，建議女人可以給他一點性暗示，別害怕穿著性感、挑逗對方、輕咬他耳朵等小動作，或是傳訊息告訴他您下一步想做些什麼。請記住，性愛不是只有性器官的接觸(插入)而已，別害羞！（《金秘書為何那樣》劇照）
7. 愈愛會愈想要
做愛會讓妳感到興奮和愉悅，而妳的身體會記住這種感覺，這很正常，也是不可避免的，妳不應該因為渴望性愛而感到罪惡。
8. 別一直想著高潮
不要一直想著高潮，因為如果妳太焦慮，反而不容易達到高潮。請好好享受性愛過程中，對方每一個親吻及愛撫，高潮自然會到來。不過，絕對不要假裝高潮，還有，如果您覺得不舒服，就應該告訴對方，他可以改變方式，讓雙方都得到歡愉。
9. 您可以自我撫摸
撫摸自己的身體是一件很性感的事，而且還能刺激伴侶的性慾，很多伴侶喜歡看另一半享受愛撫自己身體的模樣。
10. 專心愛愛很重要
在做愛時，專心很重要，如果您的腦袋裡還在想著工作，或其他生活裡雜事，同時思考太多事情的話，性慾會很容易被分散掉。也可以考慮不要把手機放在臥室裡，如此能避免受到手機各種通知聲響的干擾。
11. 做愛後要上廁所並清潔私處
做愛後，記得要上廁所和清潔私處，如此可以預防尿道炎等感染，尤其是女性。
12. 有伴侶也可以自慰
若您有伴侶，也是可以自慰，這是妳在單一伴侶的關係中，能獲得歡愉的最佳途徑。對於自慰，您不需要有罪惡感，因為這是完全正常的。
13. 多做凱格爾運動
凱格爾運動(Kegel exercise)對您大有益處，它可以強化恥骨尾骨肌，讓您的高潮更強烈、性愛更加愉悅。
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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：學起來更享受性愛～女生必知這13件事】