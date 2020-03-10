關係變差與出軌雞先定蛋先？台灣愛情專家：偵查小三根本浪費生命

閒來無聊，在網絡書店看到一本「另類工具書」《婚內失戀》大受歡迎。書籍由台灣精神科專科醫師鄧惠文撰寫，理性又不失溫度地拆解男女關係。說到很多人嗤之以鼻的「出軌」，其中一句十分瀟灑，說：「小三，有空才趕好了。」

筆者覺得這本「工具書」有點不一樣，有點似散文，文字有力、理性，但溫暖。在迷惘時候，值得一看再看。 （rosalee0104@instagram）

「小三」無關痛癢 不過是「情慾地震」？

書中的主題是婚姻，不過筆者覺得當中說到的兩性相處，即使是未婚男女，也十分適用。其中後半的章節說到「出軌」，指出殘酷真相－「小三」其實可以是任何人，她沒有比你更可愛或美麗，她的價值不過是你富予。最重要是，你們的關係本來有缺口。

日本已故作家，又有「男人代言人」之稱的渡邊淳一曾在《男人這東西》中拆解出軌這回事，他認為即使愛情逝去，二人相處淡如水，男人也鮮有提出分手，要是他提出分手，幾乎可以肯定他有第三者。不過，精神科專科醫師鄧惠文根據她多年接觸的咨詢的案例，卻有不一樣的看法，指本來關係緊密，「小三」根本不可能拆散一對相戀的情人。為何呢？

＝＝＝》她是這樣分析的：

+ 3 + 2

不可能從男人反應得到蛛絲馬跡 懷疑反而令人討厭

渡邊淳一寫，男人要是不喜歡了，態度就會變得十分曖昧，減少約會與談電話的次數，總會有一大堆籍口推塘－如工作忙碌等等。不過，這不過是渡邊淳一的片面之詞，實在難以一概而論。不過，或許因為這樣的自作聰明與不安，令很多女生在男友冷淡時化作偵探，時時想要找出痛腳。

而鄧惠文就認為，追尋那位不重要的「小三」或根本不存在的第三者根本是浪費生命，二人的愛情還存在與否，根本不需第三者來證明。她指出，每天如緊盯對方有沒有外遇，根本不可能從對方的反應得到任何蛛絲馬跡，因為無論係怎樣問，面對壓力的反應都是生氣與反感。因此，疑神疑鬼沒有用，只會讓人更加輕視與令人討厭。

鄧惠文寫：「然而，這也是致命吸引力的原理。人們深刻地愛着激發着自己黑暗與飢餓感的伴侶。」（《情迷紐約下雨天》劇照）

你的問題不在失戀

時興獨立，獨立女生最可愛，卻沒有多少人探討，獨立是怎樣的一回事。獨立不是「一人食事」，不是獨遊到天涯海角，不是獨居不是獨處。鄧惠文綜合她多年跟不同戀人的探討，獨立是少一點把自己的問題投放在對方身上，喜歡人不以弱點相吸。

鄧惠文寫：「然而，這也是致命吸引力的原理。人們深刻地愛着激發着自己黑暗與飢餓感的伴侶，緊抓着對方，拼命需素又拼命抨擊對方的無能。自己難以接受的部分，都被投放到對方身上⋯⋯我不只一次見識到，來咨詢的妻子，起初是說是因為『他不愛我』，然後發現是『我不愛他』。」

或許你的問題，不在失戀。

參考資料：《婚內失戀》