近日「汶萊王子」吳尊攜同首次在螢幕正式露面的妻子林麗瑩，出現在內地婚禮真人秀節目《婚前21天》，彌補結婚多年仍沒有為自己背後「最偉大的女人」籌備婚禮的人生遺憾。節目中他更自爆二人早於2004年已婚，跟原先公開是2009年有出入，此舉引起粉絲不滿指吳尊欺騙。 兩人都是對方的初戀，自16歲便牽手走過24個年頭，陪伴彼此走過青蔥歲月到擁有非常慬事的孩子。難怪在節目的鏡頭下，兩人輕易展現出相濡以沫的深情和幸福感，彷彿述說著：「你就是我的世界。」

吳尊攜同首次在螢幕露面的妻子林麗瑩，出現在內地婚禮真人秀節目《婚前21天》(WEIBO@《婚前21天》)

現年40歲的吳尊選擇在2011年宣布退出台灣組合飛輪海，目的是為了抽出更多時間照顧孩子和關心深愛的太太，不想讓自己一生所愛的人獨自背負照顧孩子的擔子。兩年後，他更選擇公開已婚的消息，說罷也是給妻子林麗瑩一個承諾，一份安全感，一份全心全意的愛。

吳尊的妻子首次公開露面在幕前，不少網民也大讚她十分有氣質 (WEIBO@《婚前21天》) 在吳尊的眼中，唯有盡力去愛才不會遺憾，於是他用盡愛去感動林麗瑩答應補辦婚禮，更攜手出現真人秀節目《婚前21天》，在21天內為妻子籌備一個畢生難忘的婚姻，而節目剛剛播出不久，「初戀夫婦」在節目中的甜蜜互動便述說著彼此經歷一點一滴，鏡頭下的幸福感表露無違，真是羨煞旁人。

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節目自爆早在出道前已成婚掀小風波 但仍無阻甜蜜舉動圈粉

吳尊在網上公開自己與妻子林麗瑩剛剛相戀時的合照，多年過後，兩人的樣貌也沒有多大的轉變 (WEIBO@《婚前21天》)

吳尊與妻子林麗瑩在節目中被問到兩人的結婚紀念日時，他用堅定不移的口吻說：「是12月2日！」相反妻子卻說是5日。隨後節目展示兩人的結婚證書，結果竟然是由吳尊勝出。一個男人牢牢記着結婚日子，相信是每個女生都會欣賞的事情，但對於結婚年份，吳尊似乎沒那麼好記性，因為他曾公開結婚年份是2009年，現在則自爆是2004年，網民指責吳尊以已婚的身份出道是欺騙粉絲的行為，吳尊事後拍了道歉影片，稱自己忘記了，希望大家原諒。有的網民仍不滿，更說要封殺他，但亦有的網民被吳尊在節目中對妻子展現無限濃濃愛意，和兩人甜蜜的舉動所感動，平息怒火外，同時吸引更多的粉絲。

【按圖看】網民在微博留言對吳尊自爆2004年出道前已婚，而並非2009年的反應兩極：

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內地婚禮真人秀節目《婚前21天》以「初戀夫婦」形容吳尊與其妻子林麗瑩 (《婚前21天》截圖) 吳尊以蘭花示愛：一生只愛一個人 或許每個婚禮的佈置總需要有花的襯托才顯得更浪漫，吳尊刻意在節目中帶妻子林麗瑩去購置蘭花，更詢問對方為什麼要買蘭花，更趁機說出蘭花的花語是指忠貞不渝的愛情，同時向妻子甜蜜告白一生只愛她一個人，決不改變。頓時，整個鏡頭好像被甜心包圍似的，妻子更靦腆回應他：「那要多買一點了！」。難怪妻子林麗瑩一直願意默默在吳尊身後多年，從不變更。就如張愛玉都說的：「因為忠貞不渝的愛情，才是真正的愛情。」

按下圖看吳尊與妻子林麗瑩在節目《婚前21天》的甜蜜互動：

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愛你愛到心坎裡 想給「偉大的太太」一個婚姻

妻子林麗瑩剛介紹吳尊為「最好的老公」和「最偉大的爸爸」(《婚前21天》截圖)

吳尊在節目中介紹從未在螢幕中露面的太太為「偉大的太太」和「我背後的女人」，而妻子林麗瑩剛介紹他為「最好的老公」和「最偉大的爸爸」，從字面上看來兩人對彼此都有一種難以言語的愛情故事在當中。當時還是組合飛輪海成員的吳尊擔心已婚的身份會影響自己的前途，妻子甘願放棄任何的名份，做他背後永遠支持他的女人，一個照顧子女的好媽媽，同時也讓吳尊更愛更愛這位的妻子，因為或許沒有她的支持她不會走到現時那麼的遠。

「我們一起完成太多的事了。唯一的小小遺憾，就是沒有一個婚禮，我也一直努力想彌補這個遺憾、這個夢想，她去年尾終於答應了。現在有機會好好的記錄下來，還跟大家分享。」 吳尊

吳尊在節目中畫上一本屬於他與妻子的繪本故事 (《婚前21天》截圖) 一個女人的鋒芒不需要太過畢露且太過張揚，在妻子林麗瑩的眼中只知道或感受到他是很愛自己便可以。但吳尊卻認為結婚是需要一個婚禮，如沒有是一個遺憾。簡簡單單兩家人吃一頓飯對她來說已經是幸福非常，於是，吳尊在節目中為了說服對方答應補辦婚禮，自己構思了一個「騎士與公主」的相戀故事，故事的藍本正正是他們在現實中的戀愛故事。

騎士是他，公主便是妻子林麗瑩，他用心在本子上繪畫出兩人的故事，沒有公主的騎士，失去了戰鬥的動力，天天為了可見公主而哭泣，最後公主為了支持騎士，而選擇獨身去找騎士，留在他的身邊。故事相當感人，感動一眾的粉絲外，更感動妻子，吳尊更在繪本上寫上還沒有完結的字句，目的是說明兩人還要走的路很多，更感恩這美滿的旅程有妻子的陪伴。妻子林麗瑩便甜絲絲的回應說：「我們一起來繼續畫下去。」畫面動人非常，也讓一眾的粉絲陷入兩人的幸福愛情當中。

按下圖看吳尊與妻子林麗瑩在節目《婚前21天》的甜蜜對話：

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資料來源：《婚前21天》