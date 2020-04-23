早前有傳羅志祥（小豬）與網紅周揚青結束8年戀情，但兩人一直以來都沒有正面回應分手傳聞，但本月初有網民發現羅志祥與周揚青疑似再「隔空放閃」，以為兩人復合。可惜台媒早前又爆出羅志祥無視疫情邀多女在泳池開派對，令人嘩然。 今日（23/4）前女友周揚青終按耐不住怒火，在網上承認與羅志祥已分手一段時間，更寫下大篇文章剖釋與羅志祥分手的種種因由，而周揚青的分手信言之鑿鑿指責羅志祥不但時常約炮她人、屢開多人的性愛派對和假情假意等，分手信長篇字據數算羅志祥「渣男」的行為，令不少網民在帖文下留言力撐周揚青值得更好。

周揚青公開分手信 內容直指羅志祥是「渣男」？

今日（23日）周揚青突然在微博坦承與羅志祥已分手多時，更在帖文大數與羅志祥分手的原因。 (周揚青微博照片)

繼早前羅志祥被傳媒爆出與友人在清明節假期中，無視疫情相約二十多個辣妹在宜蘭別墅大搞泳池派對，當時不少女生也炮轟羅志祥根本貫徹始終也是一位「花心男」和死性不改。今早晨前女友周揚青終於正面向傳媒承認兩人已分手，更表明分手信不是因一時衝動或以報復羅志祥心態所寫，更解釋之前不願回應是因為疫情原因，不想佔用公用資源。

周揚青在分手信提到與羅志祥分手的原因是對方一直四處獵食，不斷找尋女生約炮，她更提到羅志祥亦會另外使用一部手機專門來找女生約炮，更過分的事是，羅志祥到每一個城市均相約女生到酒店，當中包括旗下女藝人、化妝師等也跟他有長期不正當男女關係。周揚青也說出自己得知此事，也是因為偷了看羅志祥的手機，雖然羅志祥曾對她說偷看對方手機是一個打破信任的行為，對方更表明自己不喜歡，但女性的第六感覺就是如此的準確，因為不安向對方手機才得知羅志祥的「劈腿」行為。

周揚青寫給羅志祥公開的分手信 (周揚青@微博)

周揚青更在羅志祥手機發現他與兄弟之間的對話並不尊重女性，說：「那些被你們叫出來玩的女生是如此的不尊重，更過分的是你們還會經常舉行正常人都無法想像的『多人運動』……這些顛覆我三觀的事情，全部都發生在我最深愛的，愛了九年的你身上…」，從周揚青的文字看來她真的被羅志祥傷透了心，不知道羅志祥看到前女友周揚青寫給他的分手信會有甚麼的回應呢？

【按下圖看更多周揚青的分手信內容】

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【再一次回顧兩人疑似復合經過】羅志祥周揚青隔空甜蜜影片網上瘋傳

近日羅志祥與周揚青在網上選用同一個特效製作影片 (WEIBO@爱追星的小助理)

在（17/3）周揚青在個人網絡上發文表示自己太開心，更說開心到要哭泣了，因此有網民便猜想是否小豬與她復合了 (ig@gracechowwwww) 羅志祥（小豬）與網紅周揚青疑似分手的傳聞在網上掀起一段長時間的討論，有網民指責小豬在網上曾大談「素顏論」是欠缺風度，隨後女方也不甘心疑似發文反擊，不過當網民懷疑他們已分手之際。在（17/3）周揚青在個人網絡上發文表示自己太開心，更說開心到要哭泣了，加上約一星期後，小豬與周揚青在抖音同一時間上載同款特效的影片，雖然兩人沒有在影片中一同亮相，不過不少網民也猜想莫非是兩人是「復合」，更是透過短片再次隔空傳情。

接下圖看更多兩人羅志祥與周揚青疑似復合的舉動：

羅志祥（小豬）與網紅周揚青驚傳分手事件經過

早前，羅志祥（小豬）與網紅周揚青驚傳分手 (ig@gracechowwwww)

自羅志祥（小豬）與周揚青公開戀情後，兩人總毫不避諱地在網上互動放閃，在小豬40歲生日時，更分享緊抱女友的告白照，周揚青更甜蜜回應說：「喜歡這張照片是因為你眼裡藏不住的愛意，就像我愛你。」當網民及傳媒都在議論周揚青整容時，小豬表示他倆在周揚青整容已認識，更指她指整過鼻和眼睛，其他都是因瘦身而來的改變，處維衛護她。

以往的羅志祥（小豬）與周揚青也會在兩人的拍拖紀念日放閃，可是今年兩人也沒有甚麼的表示 (WEIBO@周揚青) 可是，親密互動一去不返，兩人自1月初就沒有任何的甜蜜互動，就連情人節和拍拖紀念日也沒有任何表示，同時女方更曾在（9/12）網上宣洩自己的情感：「這世界上，被冷落、被忽略、被辜負的女孩究竟有多少？」，雖然沒有指明事件，但兩人分手一事如幻似真，一眾網民更充當名偵探柯南，不斷找到兩人確是分手的蛛絲馬跡。

接下圖看更多周揚青的個人照：

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相戀8年 曾公開維護女友 更以結婚為前提交往

網紅周揚青是羅志祥（小豬）自出道多年以來，首位公開的女朋友。（IG圖片／showlo）

羅志祥（小豬）與網紅周揚青的地下戀情自2014年傳出後，隨即受到傳媒的注目，直到2015年戀情公開，同時獲得網民熱鬧的祝福。兩人由以往的低調放閃變為以高調的方式秀恩愛，不時貼出兩人同遊和合照，真是羨煞旁人。曾揚言自己是不婚主義的小豬更說：「如果遇到對的人，我很想與對方結婚與對方共度下輩子。」那人相信就是他入行以來首公開承認的女友周揚青，加上周揚青更與小豬的母親維持十分友好的關係，女方更曾大方在網上分享兩人平日的相處方式。

「我男朋友總是在空閒的時候，帶我出外旅行。」 周揚青

「他逛街時，總是把他眼中認為好看的衣服買給我。」 周揚青

「他即使很累，但他總是陪我看我喜歡的電影。」 周揚青

周揚青曾說羅志祥（小豬）對她有一份始終如一的愛 (ig@gracechowwww) 在這段的戀情，看得出小豬是很寵周揚青，多次維護對方。女方更曾說：「我愛他，因為這麼多年，他對我的態度從來沒有改變過，對我的愛始終如一。」有時候女方，需要的愛情就是很簡單，是一份貫徹始終的愛，沒有加上任何的雜質，是一份純粹的愛。或許有時候帶點甜或帶點苦，但當中的苦澀味讓你嚐到何謂真誠的愛情。

但是，兩人現今被傳分手的理由，網民猜測是因為經理人小霜介入當中的戀情，或男方還未想結婚但女方催婚等，最令人驚訝的是小豬疑似在網發文諷刺（某人）曾經整容，難道真是「不婚便分」？抑或是愛你變成恨你？曾經有多愛就會有多恨嗎？

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「不婚便分」？愛你變成恨你 兩人疑發文諷刺對方

早前，羅志祥（小豬）發布直播片段時談到整容問題，更表明甚麼應該是素顏，而周揚青疑似作出反擊的舉動 (WEIBO@周揚青)

若一段的關係生了病，與其雙方互相折磨，倒不如爽快地承認分手，反而可能是一帖良藥。不過，羅志祥（小豬）與周揚青分手的傳聞鬧得全城皆知的時候，雙方卻沒有出面否認，就連小豬經理人小霜都說：「藝人的私事不作回應。」或許雙方還在思考雙方的情愫，可是小豬卻在懷疑表現出「愛你變成恨你」的情景。

「什麼叫素顏？沒有貼過假睫毛、沒有隆過鼻、沒有豐過唇、沒有墊過下巴，這叫素顏。」 羅志祥（小豬）

羅志祥（小豬）在微博直播的時候，更不斷按壓自己的鼻子和談到對素顏的看法 (WEIBO@圈中日常事) 羅志祥（小豬）在微博直播自拍影片，更附上以上的文字，於是被網友指他是在暗諷周揚青曾整過容，而周揚青疑似作出反擊的舉動，在微博更上傳自己穿著品牌「FEAR OF GOD」的上衣，因小豬經營自家的潮牌「STAGE」曾陷入抄襲FOG的風波，有網民更在帖文下留言：「分了就分了，哪有那麼多的廢話？」周揚青隨即回話：「我不是那種搞小動作的人，我喜歡正面剛！」態度強烈有如暗串小豬。

兩人相戀將近9個的年頭，男女雙方也早已踏入適婚的年齡，可是男方卻遲遲沒有表示，加上婚姻在某個程度也說是給女方一個一生一世的承諾，當情侶陷入一段長期的愛情中，也很容易造成「不婚便分」的情況，根據美國臨床精神科醫師Dr.JaniceWitzel的一項研究調查發現出，部分的中年男性單身族在過去至少都曾與一名以上的女性親密交往，但都無疾而終，原因在於他們害怕在婚姻中會喪失人生自主意識和自我價值，不想自己的人生由別人掌權，於是他們都傾向出現不結婚便會分手的情況，或許現時羅志祥（小豬）和周揚青的感情也陷入這個難題中。

資料來源：Chicagotribune.com