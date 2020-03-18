羅志祥周揚青8年情疑分手　小豬「素顏論」似挖苦女方曾整容﹖

羅志祥（小豬）自公開與網紅周揚青至今已相戀8年，周揚青更是小豬首個公開認愛的女友，他更公開維護陷入整容風波的女方。早前（9/12）小豬在女友31歲的時候，放閃貼出兩人正面十指緊扣的甜蜜照。 不過，有眼利的網民發現近日兩人多月來，在網上沒有任何的互動狀況，分手的傳聞鬧得滿天飛的時候，兩人在網上竟沒有任何的回應，更疑似出現兩人挖苦諷刺對方的帖文，令分手的傳聞不脛而走。

羅志祥（小豬）與網紅周揚青驚傳分手 (ig@gracechowwwww)

羅志祥（小豬）與周揚青自公開戀情後，兩人總毫不避諱地在網上互動放閃，在小豬40歲生日時，更分享緊抱女友的告白照，周揚青更甜蜜回應說：「喜歡這張照片是因為你眼裡藏不住的愛意，就像我愛你。」當網民及傳媒都在議論周揚青整容時，小豬表示他倆在周揚青整容已認識，更指她指整過鼻和眼睛，其他都是因瘦身而來的改變，處維衛護她。

以往的羅志祥（小豬）與周揚青也會在兩人的拍拖紀念日放閃，可是今年兩人也沒有甚麼的表示 (WEIBO@周揚青) 可是，親密互動一去不返，兩人自1月初就沒有任何的甜蜜互動，就連情人節和拍拖紀念日也沒有任何表示，同時女方更曾在（9/12）網上宣洩自己的情感：「這世界上，被冷落、被忽略、被辜負的女孩究竟有多少？」，雖然沒有指明事件，但兩人分手一事如幻似真，一眾網民更充當名偵探柯南，不斷找到兩人確是分手的蛛絲馬跡。

接下圖看更多周揚青的個人照：

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相戀8年 曾公開維護女友 更以結婚為前提交往

網紅周揚青是羅志祥（小豬）自出道多年以來，首位公開的女朋友 (ig@showlo)

羅志祥（小豬）與網紅周揚青的地下戀情自2014年傳出後，隨即受到傳媒的注目，直到2015年戀情公開，同時獲得網民熱鬧的祝福。兩人由以往的低調放閃變為以高調的方式秀恩愛，不時貼出兩人同遊和合照，真是羨煞旁人。曾揚言自己是不婚主義的小豬更說：「如果遇到對的人，我很想與對方結婚與對方共度下輩子。」那人相信就是他入行以來首公開承認的女友周揚青，加上周揚青更與小豬的母親維持十分友好的關係，女方更曾大方在網上分享兩人平日的相處方式。

「我男朋友總是在空閒的時候，帶我出外旅行。」 周揚青

「他逛街時，總是把他眼中認為好看的衣服買給我。」 周揚青

「他即使很累，但他總是陪我看我喜歡的電影。」 周揚青

周揚青曾說羅志祥（小豬）對她有一份始終如一的愛 (ig@gracechowwww) 在這段的戀情，看得出小豬是很寵周揚青，多次維護對方。女方更曾說：「我愛他，因為這麼多年，他對我的態度從來沒有改變過，對我的愛始終如一。」有時候女方，需要的愛情就是很簡單，是一份貫徹始終的愛，沒有加上任何的雜質，是一份純粹的愛。或許有時候帶點甜或帶點苦，但當中的苦澀味讓你嚐到何謂真誠的愛情。

但是，兩人現今被傳分手的理由，網民猜測是因為經理人小霜介入當中的戀情，或男方還未想結婚但女方催婚等，最令人驚訝的是小豬疑似在網發文諷刺（某人）曾經整容，難道真是「不婚便分」？抑或是愛你變成恨你？曾經有多愛就會有多恨嗎？

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「不婚便分」？愛你變成恨你 兩人疑發文諷刺對方

早前，羅志祥（小豬）發布直播片段時談到整容問題，更表明甚麼應該是素顏，而周揚青疑似作出反擊的舉動 (WEIBO@周揚青)

若一段的關係生了病，與其雙方互相折磨，倒不如爽快地承認分手，反而可能是一帖良藥。不過，羅志祥（小豬）與周揚青分手的傳聞鬧得全城皆知的時候，雙方卻沒有出面否認，就連小豬經理人小霜都說：「藝人的私事不作回應。」或許雙方還在思考雙方的情愫，可是小豬卻在懷疑表現出「愛你變成恨你」的情景。

「什麼叫素顏？沒有貼過假睫毛、沒有隆過鼻、沒有豐過唇、沒有墊過下巴，這叫素顏。」 羅志祥（小豬）

羅志祥（小豬）在微博直播的時候，更不斷按壓自己的鼻子和談到對素顏的看法 (WEIBO@圈中日常事) 羅志祥（小豬）在微博直播自拍影片，更附上以上的文字，於是被網友指他是在暗諷周揚青曾整過容，而周揚青疑似作出反擊的舉動，在微博更上傳自己穿著品牌「FEAR OF GOD」的上衣，因小豬經營自家的潮牌「STAGE」曾陷入抄襲FOG的風波，有網民更在帖文下留言：「分了就分了，哪有那麼多的廢話？」周揚青隨即回話：「我不是那種搞小動作的人，我喜歡正面剛！」態度強烈有如暗串小豬。

兩人相戀將近9個的年頭，男女雙方也早已踏入適婚的年齡，可是男方卻遲遲沒有表示，加上婚姻在某個程度也說是給女方一個一生一世的承諾，當情侶陷入一段長期的愛情中，也很容易造成「不婚便分」的情況，根據美國臨床精神科醫師Dr.JaniceWitzel的一項研究調查發現出，部分的中年男性單身族在過去至少都曾與一名以上的女性親密交往，但都無疾而終，原因在於他們害怕在婚姻中會喪失人生自主意識和自我價值，不想自己的人生由別人掌權，於是他們都傾向出現不結婚便會分手的情況，或許現時羅志祥（小豬）和周揚青的感情也陷入這個難題中。

資料來源：Chicagotribune.com