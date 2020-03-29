早前，向來都是好友的唐詩詠與馬國明傳出秘密拍拖的言論，雖然他們隨即否認，但仍有不少網民希望這傳聞能夠成真，希望「最佳女朋友」唐詩詠能得到幸福。 不過，又由何時開始我們會比起女星們更緊張她們單身與否？單身女星的不急愛情觀其實更值得我們欣賞。

38歲的唐詩詠，在過往的感情中愛過、痛過、跌過，但卻比外界任何一個人看得更開。(natalietong53@Instagram)

唐詩詠與崔建邦多次離合、與洪永城分手、與圈外人陳思銘的緋聞，到最近與馬國明的緋聞，都曾經引起熱烈的討論。縱然唐詩詠在過往的感情中愛過、痛過、跌過，但面對愛情，38歲的唐詩詠卻比外界任何一個人看得更開。

往往社會都會將30+定為一個女生適婚年齡的界線，即使未結婚也需要擁有一段穩定的愛情。從前的唐詩詠性格較着急、愛盲衝直撞，但現時的她卻會花更長時間去認識及溝通自己與新對象，對於擺脫單身與否並不着急。

【按圖看】過往唐詩詠的戀情與緋聞：

曾於接受訪問時表示從過往每段空窗期都能有所頓悟，比起過份執著愛情，做好自己才重要，而且更是迎接下一段戀愛的好開始：「單身只是一個名稱，我認為只需要無時無刻認真對待自己，相信緣分一直都在，靜心等待，那個他就會出現。」縱然抱佛系態度，但如遇上對的人，唐詩詠則曾表示自己不會理會外來的聲音，只要自己認為對的人和事就會去做。在愛情未來臨時，不着急、不強求，卻願意於遇上後不顧一切、無畏無懼的精神，值得大家學習。

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唐詩詠以外，娛樂圈中亦有其他38+的單身女星，她們的不急愛情觀同樣值得欣賞。

【39歲】李施嬅

39歲李施嬅確信自己只是暫未遇到對的人。(selenaleelalee@Instagram)

李施嬅最為人熟悉的情史，便是與鄧健泓的5年情、曾與胡杏兒丈夫李乘德（Philip）拍拖，自從2016年與投資公司董事總經理潘樹維公佈分手的消息，李施嬅的感情亦未有著落。

雖然已屆39之齡，李施嬅對於尋找伴侶與結婚並沒任何壓力，曾在媒體訪問時表示過往的自己太著重於發展感情，越是長大就越來越愛自己的工作，故希望找個能夠接受到她愛於工作上拼搏這份性格的人。亦抱有堅強正面的態度，確信自己只是暫未遇到對的人，在那來臨之前，會將全副心機放於工作上。

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【49歲】宣萱

49歲宣萱認為愛情這回事從來也急不來。(jessicahsuan_official@Instagram)

宣萱曾於接受媒體訪問時表示，從小到大的性格比較獨立而且不畏強權，故非常了解自己的需要，就如她曾表示於30多歲時遇上當時的男朋友向她提出結婚，但對方希望她能放棄演藝工作，做個全職媽媽，宣萱認為自己還沒準備好就拒絕了。

宣萱亦指出，愛情這回事從來也急不來，選擇以隨緣的心態去面對：「有適合的就拍，沒適合的就專心工作，我不會為了工作不拍拖，同樣亦不會為了拍拖而不工作。」與其因急於尋找而與一個不適合自己的人一起，宣萱卻情願一個人，深信這樣的自己更能活得自在。