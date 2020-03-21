男女之間沒有純友誼？異性朋友之間相處，擁有超過十年的好交情，圈中馬國明與唐詩詠正好是一對「異性閨密」。不過，外界總是找到兩人相處過於親密的蛛絲馬跡，其實兩人的友情「暗藏洶湧」？雖然有時異性密友不是一定關乎愛情，但要維持良好又不過界的異性朋友關係也是一門學問，究竟男女密友有什麼不應該超越的界綫？

馬國明與唐詩詠「不會相戀」?

馬國明與唐詩詠一直以「契兄妹」相稱，就如大家所說，能成為密友間總帶著「愛」？（natalietong53@IG） #有種「曖昧」叫契兄妹 又孝順又帥氣的馬國明與氣質女神唐詩詠一直以「契兄妹」相稱，外界一直都希望這兩個外貌相襯、性格好、感情又要好的兩人能夠擦出愛的火花。也有許多人都質疑二人「純友誼」的關係，奈何兩人相識十年依舊對外表示是很好的朋友，多年感情培養出深厚默契。他們也多次公開澄清緋聞戀情，表示「不會相戀」。不過因為兩人的親密互動，總是給大眾捉到一些蛛絲馬跡，也存在很多幻想。難道真的就如網友預言，密友走著走著就會在一起？

多年好友互相扶持。（natalietong53@IG） #在對的時間遇到對的人? 馬國明與唐詩詠在2009年一起拍攝劇集《鐵馬尋橋》，投緣的兩人成爲好兄妹，因劇結緣的「鐵馬家族」戲外同樣感情超好，友誼維持十年，一眾成員不時會聚餐聯誼。而馬明與詩詠幕前幕後都感情要好，兩人多次被影到駕車外出或者送對方回家，幕前合作時依舊不避嫌，大曬好感情。 而在兩人恢復單身期間，被影到密會的次數頻頻增加，更無懼疫情多次被媒體捕捉兩人外遊身影。兩人關係變得更加撲朔迷離，已變成唐詩詠的緋聞前度男友陳思銘曾在FACEBOOK上意味深長地PO「千字文」談及愛情，當中談及「要是再她和工作之間作出一個選擇，我必定會選擇工作」一句，似乎道出與唐詩詠分手原因。最後文章談到：「她的生命中，出現了另一位男主角……似乎對佢真係好，而嗰種好，看得出是發自內心的」，當中提及的「男主角」令人懷疑難道就是近日與唐詩詠密密見面的馬國明？

人稱補習界「王力宏」的陳思銘在FACEBOOK上上傳「千字感情文」暗示與唐詩詠情已逝：

馬國明與唐詩詠私底下也經常一大班人聚會：

+ 7 + 6 + 5

#最好的都在身邊

最近有不少馬明與詩詠「撻著」的傳聞出現，一時之間謠言四起，有傳「詩詠戀上馬明兩人開始秘密拍拖」、又有傳「詩詠已懷有馬明骨肉」或者直指「馬明介入唐詩詠與緋聞男友陳思銘的感情成第三者」。

流言蜚語盛傳皆因兩人男未婚女未嫁，近期又同樣經歷分手恢復單身。馬國明經歷「安心事件」後契妹詩詠一直從旁扶持，互動過從甚密，加上女方被爆出與緋聞男友情逝恢復單身，兩人相戀的傳言更加如幻似真。在熱播劇《白色强人》中兩人「升呢」飾演離婚夫妻，當中還有吻戲。而宣傳劇集的時候二人互動親密，難免讓旁人想入非非。面對種種傳聞，馬明出面澄清並非事實，甚至對「詩詠懷孕」傳聞而動怒。確實，面對各種誇張傳言當事人絕對深感無奈，好感情被人「抹黑」的滋味並不好受。

男女之間的純友誼很難維繫，稍有不為意就會令「純友誼」變質，而馬明與詩詠維繫了超過十年的友情一定總帶著些「愛」，是怎樣的「愛」，相信只有當事人才能體會......

馬國明拿視帝好友唐詩詠為他感到高興。（natalietong53@IG）

更多馬國明與唐詩詠合照：

「友達以上 戀人未滿」：男女純友誼不可能？

男女只當朋友真的不可能？根據威斯康辛州大學的心理學教授April Bleske-Rechek發表一篇關於「異性友誼」的研究報告，研究發現男人無論單身與否，和女性的友誼都是建立在「性吸引力」上。研究團隊先找來了88對年輕男女好友，讓他們各自回答關於友情的問題，包括異性的吸引程度。最後發現男性普遍高估了自己對異性朋友的吸引力，而女性則低估了自己對於「普通朋友」異性的吸引力，女性通常喜歡關係建立在心靈層面上，除非感情生活出現問題，才會產生想要關係進一步的想法。

另外，研究中還找來107名10至23歲的青年人以及322名27至55的成年人進行問卷調查，調查結果顯示男性受到異性好友性吸引力的影響在任何年齡層都較女性高，另一邊廂，女性同樣也會因異性好友產生的吸引力而受到困擾。我們不時都會見異性之間以「兄弟」或「姊妹」相稱，但其實內心會自然地受觸動。無法維持「純友誼」關係，已經暗藏洶湧？

異性朋友之間很難維持「純友誼」關係，你同意嗎？（Unsplash）

男女之間的「真正普通朋友」

男女之間的純友誼，實話説只有當事人才會心知肚明。不過做事光明磊落、正大光明，就算外界有多少閒言閒語都好，清者自清。要維持一段淳樸的男女關係談何容易，當中的界限一定要劃分清楚，才不會讓你們的「純友誼」變得尷尬。即使困難，如果堅持想維持一段關係好的異性友誼，不是不可能！藍顔知己之間，究竟有那些界線，是不可以跨越？

5大不可跨越的界線（點閱大圖查看）：

+ 6 + 5 + 4

參考資料：April Bleske-Rechek《Benefit or burden? Attraction in cross-sex friendship》