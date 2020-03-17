ViuTV劇集《二月廿九》日前迎來大結局，不論是暖男徐天佑還是高冷的劉俊謙都讓人無法抗拒。回歸現實生活，兩人各自的愛情故事也如劇集般深情甜蜜。

ViuTV劇集《二月廿九》日前迎來大結局，不論是暖男徐天佑還是高冷的劉俊謙都讓人無法抗拒。（《二月廿九》劇照）

於《二月廿九》中，徐天佑與劉俊謙有著截然不同的個性，一個是默默守護的溫柔男生，一個則喜怒不形如色，兩人與吳海昕的三角關係亦隨大結局告終。雖然劇集以遺憾畫上句點，不過現實中兩人均各自尋找到理想的另一半：徐天佑擁有著幸福美滿的婚姻，而劉俊謙亦剛公開認愛。

徐天佑與太太識於微時 願望是與另一半環遊世界

徐天佑戲裡戲外，也是一位疼愛另一半的暖男。（《二月廿九》劇照）

以Shine成員身份出道的徐天佑於2015年與圈外女朋友Olive成婚，婚後徐天佑更表示希望可以多抽時間與另一半旅遊，並以環遊世界為目標，結伴感受世界之大。兩人識於微時，Olive是徐天佑的中學師妹，不過女方其後到外國留學，彼此一直沒有聯絡。一次舊生聚會上兩人就此被牽上紅線，交往八年便情定終生。

徐天佑認為，溝通是維繫一段關係的不二法則。他曾於一次訪問中表示，出道多年也遇過不少對像，但從認識對方到發展需要很長的時間，自問要與一個人培養感情並非易事。而Olive除了是他的情人，亦是他傾訴的對像。在兩人大婚當天，徐天佑坦言一直很期待這天的到來，第一次想時間過得慢些，讓自己能好好感受這個特別的時刻。戲裡戲外，徐天佑也是一位疼愛另一半的暖男。

按圖看徐天佑與Olive的甜蜜日常：

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劉俊謙假戲真做 意外遇到了100分的女朋友

《二月廿九》中的劉俊謙是個不善表達情感的哲學博士，現實中於感情上原來同樣被動。（《二月廿九》劇照）

因參與ViuTV劇集而廣為人知的劉俊謙日前大方認愛，與《幻愛》女主角蔡思韵假戲真做，成為了情侶。《二月廿九》中的劉俊謙是個不善表達情感的哲學博士，現實中於感情上原來同樣被動。他曾分享過往遇到心儀對像時，都會避開對方，亦不會主動追求。

31歲的劉俊謙只經歷過兩段戀情，在第二任女朋友蔡思韵出現前，他早已清楚自己正等待一個怎樣的她。相比外在條件，劉俊謙更重視心靈的契合。他曾經於一次訪問中形容蔡思韵是自己心目中的100分女朋友，表示另一半的性格、外形與喜好都跟自己理想的很相配。而除了這些因素，兩人在相處時還有一種解釋不到的感覺。「如果你嘗試解釋它，就會變得理性化。雖然解釋不到，但有一種莫名的感動在其中，你會覺得就是她。她就是連我理想的條件都符合，是100分。」

【按圖看】劉俊謙與蔡思韵因合作《幻愛》而結緣：