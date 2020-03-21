《戀愛可以持續到天長地久》日前迎來大結局，男女主角的夢幻日常令人怦然心動，喚起戀愛的少女心。既然浪漫的戀情於現實中如此難求，以愛情包裝的粉紅偶像劇必然是下班後放鬆心情的不二之選。

《戀愛可以持續到天長地久》日前迎來大結局，男女主角的夢幻日常令人怦然心動，喚起戀愛的少女心。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

《戀愛可以持續到天長地久》講述高中女生佐倉七瀨（上白石萌音飾）因一次意外偶遇天才醫生天堂浬（佐藤健飾），在兩人分別前，天堂溫柔地替佐倉拾起掉落的頸巾並圍上，在那刻她便鐘情於男方，並立志要成為一位護士，在未來與他重逢。然而，兩人再次遇見，成為了護士的佐倉向天堂表白失敗後，才發現憧憬的醫生原來與想像中完全不同。而本來不近人情的天堂醫生，卻因為與佐倉的朝夕相處而一點一點地軟化。

《戀愛可以持續到天長地久》講述高中女生佐倉七瀨（上白石萌音飾）因一次意外偶遇天才醫生天堂浬（佐藤健飾），繼而對他一見鐘情。（ 《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

天才惡魔與傻氣女生的組合讓人聯想到經典台劇《惡作劇之吻》的江直樹與袁湘琴，不論是男女主角的角色設定、表白情節，還是女主角認為自己配不上男方而自顧自耍落寞的劇情，都不禁讓人搖著頭大嘆老土。不過，老土歸老土，女生就是知道現實難為，即使劇情毫不合理，也看得津津有味。

愛情偶像劇不能缺少的「壁咚」情節

《戀愛可以持續到天長地久》的男主女角都擁有著愛情偶像劇必備的身高差。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

不論是《戀愛可以持續到天長地久》，還是《惡作劇之吻》的男主女角都擁有愛情偶像劇必備的身高差。被心儀男生以高人一等的優勢逼到牆邊，把女主角牢牢捆住後再以撩人的眼神與曖昧的說話讓人小鹿亂撞。這種強勢的舉動成為了愛情劇的經典情節，就連螢幕前的女生也能感受到那種臉紅心跳的少女情懷。

按圖看《戀愛可以持續到天長地久》與《惡作劇之吻》的「壁咚」情節：

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《惡作劇之吻》與《戀愛可以持續到天長地久》同樣是無所不在的親吻：

自佐倉與天堂醫生交往後，兩人幾乎每一集也在接吻。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

自佐倉與天堂醫生（佐藤健飾）交往後，兩人幾乎每一集也在接吻。當佐倉吃雪糕時，嘴巴沾到了雪糕，天堂醫生（佐藤健飾）不用紙巾，反是以親吻為她抹去雪糕；當佐倉擔心自己欠缺女性魅力而不安時，天堂醫生（佐藤健飾）卻以接吻掃去她的憂慮；在佐倉覺得自己配不上天堂醫生（佐藤健飾）而偷偷哭泣時，天堂醫生也是以親吻回應愛意。對於《惡作劇之吻》的觀眾來說，相信必定對如此霸道的接吻毫不陌生。

【按圖看】《戀愛可以持續到天長地久》與《惡作劇之吻》無所不在的親吻場景，強勢的擁吻壓倒性的攻陷女生心：