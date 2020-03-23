戀愛拍拖，或是曖昧期時，男女之間總有一些不可踩的界線。有時候女生的一個習慣或者行為，就足以在男生心中留下壞印象，原本累積的好感就因為這樣而消失殆盡......日本女性網站「woman.mynavi」就進行了一項調查，讓男網友票選出6個女生做了會在心裡默默扣分的行為，女生們不妨留意一下，別不小心踩中愛情地雷啊！

日本女性網站進行了一項調查，讓男網友票選出6個女生做了會扣分的舉動。(《適者成婚》劇照)

6. 批評對方品味

每個人的品味都不一樣，很難用同一個標準去評論這個人的品味，當女生和初相識，或是剛拍拖不久的男生聊天，男方願意把自己喜歡的音樂、電影、食物等等說給女生聽時，那是一種信任的表現，如果這個時候女生去嘲笑或者批評對方的喜好時，會讓對方感覺不受尊重，對女生的好感就會立即下降，讓氣氛瞬間變得尷尬，是很避忌的行為。

一開始就批評男方品味會讓對方感覺不受尊重，好感就會下降。(《怎麼就，結婚了》劇照)

5. 經常把「是但」、「你話事」掛嘴邊

身邊的情侶朋友哭訴得最多的問題，就是每次問另一半出去吃什麼的時候，就會得到一句「是但」或「你話事」，這句話對他們來說就像是炸彈一樣，瞬間就可以引爆情緒，爭執就會出現。有主見的女生對於男生來說會更有吸引力，如果一味地附和男生的觀點和建議，他們很快就會感覺到乏味或者沒有話題，有時候還會覺得女生是敷衍了事，因此女生最好還是多發表一下自己的意見，或者有時候主動分享和打開話題，男生會對你更「加分」。

沒有主見的女生會讓男生感到乏味或者沒有話題。(《不知道也無妨》劇照)

4. 隨便過問對方感情史

過去的感情很多時候都是男生的禁忌，如果兩人關係未到很熟悉就隨便問起男方過去的感情史，有可能會再次揭開男生的傷疤，勾起不快樂的回憶。票選中的男生都表示「聽這些想幹什麼」、「怕會被對方討厭」，有可能會破壞兩人的氣氛，所以最好是成為男女朋友後，或者等對方自願說出來的時候再提問。

提起過去的感情會再次揭開男生的傷疤，勾起不快樂的回憶。(《今天不上班》劇照)

按圖看女生扣分行為Top3：

資料來源：mynavi