「台灣第一帥」王陽明與歌手蔡詩芸的愛情被傳媒譽為是最高顏值的明星夫婦。兩人相戀2年後戀情無疾而終，8年後再遇上對方僅4個月便選擇共度人生，攜手步入教堂。兩人至今結婚4年，他倆愛得更勝從前，總不時在網上分享甜蜜的愛情寫照，近日更迎來兩人第一位的女兒，更取名「Katiya Sky Wang」，陽光與芸（雲）配上湛藍的天空，合湊成一個良辰美景。

王陽明與歌手蔡詩芸結婚4年，上年的聖誕節更誕下女兒「Katiya Sky Wang」「(ig@dizzydizzo)

王陽明（Sunny）與蔡詩芸自2015年結婚後，時常在網上分享甜蜜放閃照，絲毫沒有因為歲月而磨掉彼此之間的熱情，只要王陽明一出席公開活動的時候，他總會毫不掩飾對妻子的濃情愛意，更說：「我的完整是因為有妳（蔡詩芸）。」而她也說：「每天看見他，也像我認識他的第一天般新鮮。」

早前，「台灣第一帥」王陽明與歌手蔡詩芸在生女兒之前，拍攝了一輯懷孕照 (ig@dizzydizzo) 昔日兩人不敵歲月輕狂，各自分開進逐城市的腳步，但當8年後再遇上對方，只因女方有一個夢想：「我想去找鯨鯊！」這個看似不切實際的夢，卻觸動他的心房。於是，兩人便結伴前往世界各地的海洋，猶如靈魂伴侶一樣，一路相伴相依直到現在，更讓不少女生看到原來分手再復合的感情可猶勝從前。

按下圖看更多王陽明與蔡詩芸的甜蜜照：

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分手再復合 直到步入教堂 全因為這個原因____？

王陽明與歌手蔡詩芸的愛情故事，教會女生其實分手再復合，其實可以更勝從前 (ig@dizzydizzo)

現年37歲的王陽明（Sunny）自出道以來的感情生活也是十分精彩，出道至今更有傳共有12段的戀情，相信最為人熟識的便是與蕭亞軒的4年戀情。帥氣樣子配上高挑的身材令他在娛樂圈上深受女星的歡迎，但他每一段的戀情都總是無疾而終，直到2015年因緣再遇蔡詩芸。那時兩人都曾各自與不同的人拍拖，卻還一直在愛情的路上尋尋覓覓，遇到的卻不是最適合，一起的卻沒有產生一世的念頭，卻憑蔡詩芸的一句說話：「我想去找鯨鯊！」而認定她就是自己共渡餘生的靈魂伴侶。

「我終於找到一個願意陪我上天下海，喜歡親近大自然的女生。」 王陽明

當遇到的時候，你就會知道，就會有感覺。」 王陽明

蔡詩芸與王陽明雙方也找到一個，願意陪對方上天下海的另一半 (ig@sunnyboyyy) 蔡詩芸與王陽明也是從小在外國長大和學習，蔡詩芸更與平日擁有白皙肌的女生大有不同，她熱愛陽光，響往能在大自然中感受到自由的氣息，她更曬得一身小麥色的肌膚，深邃的混血五官配上火辣的身材是一位不折不扣的大美人。她與他總是在閒暇的時候，帶上各自的潛水裝備，縱身投入湛藍的懷抱之中，在一望無際的大海中屬找屬於兩人的鯨鯊。雖然兩人的愛情讓人看見真愛總是愛繞圈，但如果你能再次確定身邊不可缺少他，那多繞幾個圈也無仿吧！

按下圖看更多歌手蔡詩芸的火辣個人照：

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復合的感情更勝從前

王陽明（Sunny）與蔡詩芸剛復合的時候，不被網民看好這段的感情 (ig@sunnyboyyy)

王陽明（Sunny）與蔡詩芸復合不到5個月時候，便選擇結婚，雖然一開始眾多的網民都不看好這段戀情，兩人卻用行動一一粉碎傳言。他大部分的時間都需要在內地工作，相反女方便多數在台灣工作，不過彼此卻十分理解對方的工作。

「若在乎一個人和愛一個人，你希望他去追求自己的夢想，不論他是否賺很多錢，只希望他開心，去做他喜歡做的事。」 蔡詩芸

愛一個人也是理解對方所作所做的事，轟轟烈烈的愛情滿帶激情，容易令人愛得不能自拔，但細水長流的愛情卻令人感受愛中的美好。兩人婚後積極造人，終在上年的聖誕節獲得彼此人生中最重要的一塊瑰寶，就是可愛女兒，女兒的到來也為他們人生開始另一個階段，也依舊的攜手一起走下去。

王陽明與蔡詩芸的愛情故事讓我們思想，難道分手再復合後，感情真的會變得更好嗎？其實一段感情由開始到完結都有著千絲萬縷的原因，環環相扣。有時候，因年少不更事，喜歡新鮮感，你選擇下車，繼而登上另一列的火車前往另一個目的地，可是當你發現路途遙遠，想找回當初令自己有所依靠的旅伴時卻再也找不到，不過路總是四通八達，總可以在終點時再一次的遇上。當與舊情人復合時，因時間和經歷教會人成長，更了解自己人生想到達的車站和所需要的東西，所以會更加珍惜旅程上再次遇上的旅伴，也不會輕易的下車。