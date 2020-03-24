喬布斯遺妻捐250億美元遺產 與冷漠天才一見鍾情 低調相戀一生

「每一個成功男人背後，一定有一個偉大的女人」，已故「蘋果之父」喬布斯(Steve Jobs)大家都一定很熟悉，但是這位成功人士背後的女人Laurene Powell Jobs可能大家就比較陌生，但她卻是喬布斯一生中最重要的女人，讓喬布斯從一個冷漠的天才變成了顧家暖男，到底Laurene Powell Jobs是用什麼來融化喬布斯的心呢？

喬布斯(Steve Jobs)遺妻Laurene Powell Jobs是一個典型的女強人，有智慧學識卻很謙遜，現年56歲。(Getty)

喬布斯在2011年逝世至今已經有9年時間，他的遺孀Laurene Powell Jobs繼承了約250億美元的財產，根據《The New York Times》報導指出，Laurene打算把在將來的日子盡她所能地把這份財產有效分配出去，致力振興社會，她在訪問時強調：「一個人累積相當於百萬人的財產是不公平的，我繼承了丈夫的財產，但是我沒有興趣累積這筆財富，Steve也是，我這樣做是為了紀念他的工作，我已經活得很好了，所以這筆財產將會在我這裡結束。」

喬布斯(Steve Jobs)遺妻Laurene Powell Jobs更曾經被奧巴馬指派為白宮顧問。(Getty)

今年56歲的Laurene可以說是一個典型的女強人，她在美國出生，靠自己的能力考上了名校University Of Pennsylvania，並獲得了經濟學士雙學位，畢業後就擔任了跨國金融企業的交易策略師，工作3年後的Laurene決定辭職散心，在意大利休息了8個月後，回到紐約並考入了史丹福大學讀MBA，而她和喬布斯的愛情也是從這裡開始。

喬布斯和Laurene Powell Jobs的愛情故事

25歲的Laurene是在大學演講中認識喬布斯，當時喬布斯是演講者，來到的時候已經滿座，因此被安排到第一行的位置。喬布斯見到她便主動打開話題，兩人可以說是一見如故，當天演講後二人一起晚餐，兩人的愛情故事就是從這裡開始。

喬布斯的自傳中曾經說過，他在初認識Laurene的時候感覺「幸福到飛到了天上去」。喬布斯自小就缺乏父母的愛，因此性格比較冷漠而且極端又暴躁，曾經連自己的高中女友為他生下的親生女兒都不願承認，認識了Laurene以後卻喚醒了他的心，慢慢推倒了他築起的心牆，幫助他修復和女兒的關係。兩人於1991年結婚，婚後Laurene還為喬布斯生下兩女一子。身為蘋果公司的創辦人之一，喬布斯自然是忙到焦頭爛額，但是Laurene還是有方法讓丈夫每晚都留在家中享受天倫之樂。

Laurene Powell Jobs在25歲的時候在一場演講上認識喬布斯，並和他一見鍾情，是影響喬布斯一生的女人。(Laurene Powell.Jobs@FB)

遇見了你，幸福到飛到了天上去 喬布斯

Laurene是在25歲的時候在演講上認識喬布斯(Steve Jobs)，並和他一見鍾情。(gettyimages)

Laurene的個性沉穩，她知道喬布斯向來作風低調，不愛張揚，拍拖到結婚時她都十分低調，即使丈夫是著名的天才大人物，但她從來就不接受媒體採訪，很著重個人私穩。喬布斯在2004年確診胰腺癌，Laurene就陪伴在丈夫的身邊不離不棄，鼓勵他積極對抗病魔，即使喬布斯最後還是不幸離世，但Laurene都一直陪他走完最後的日子，而且從來沒有公開過他生病時的情況，從沒接受任何媒體訪問。在Steve Jobs離世後，Laurene也不對外分享任何有關丈夫的事，非常著重喬布斯的私隱，一直默默尊重和守護丈夫。

雖然兩人很少公開放閃，但是在喬布斯的自傳中就曾經寫過一封浪漫又感人的情書給Laurene：

20年前，我們相遇，彼此陌生，但我們一見鍾情墜入愛河。婚禮上的漫天雪花見證了我們的山盟海誓。歲月如梭，兒女長大，有過甜蜜，有過艱辛，但從無苦澀。我們的愛意歷久彌新，攜手與你相伴走過漫漫人生。 20年後，你我雖已蒼老但更加睿智。任皺紋爬上面容，任滄桑佈滿心間，但我們的生活充滿快樂歡欣與奇妙。我們結伴前行，你讓我飛翔在愛的天空裡，不願落下。

喬布斯曾經說過他在初認識Laurene的時候自己感覺「幸福到飛到了天上去」。(gettyimages)

喬布斯妻子Laurene與女兒家庭生活照：(按圖看更多)

在喬布斯逝世後，Laurene決定走出來並用自己的財富和影響力為孩子豎立榜樣，她十分關注教育、女性權益和文化發展，更創辦了College Track和Emerson Collective，幫助了很多貧困青年入學，她更是《福布斯》女性權力排行榜上的重要人物之一，也延續了喬布斯的精神，用生命影響生命，為世界作出貢獻。

喬布斯(Steve Jobs)遺妻Laurene Powell Jobs十分關注教育、女性權益和文化發展，並決定用自己的影響力豎立榜樣。(Getty)

資料來源：nytimes