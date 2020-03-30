再見亦是朋友？這句話説起來容易，卻不是輕而易舉就能做到，有的人分手「撕破臉」老死不相往來，有的人即使分道揚鑣仍然願意維持朋友關係。荷里活男神Johnny Depp和前女友Winona Ryder就能完美示範什麼是「再見亦是好朋友」。 Johnny Depp和前女友Winona Ryder兩人曾經轟轟烈烈的愛情仍然是娛樂圈中的一段佳話。當他被前妻Amber Heard控訴家暴時，前女友Winona Ryder更是出面維護舊愛......

Johnny Depp與Winona Ryder主演經典巨作《剪刀手愛德華》。（《剪刀手愛德華》劇照）

我可以將所有完美都給你，但就是無法擁抱你。 《剪刀手愛德華》

還記得Netflix神劇中飾演單身媽媽的女星Winona Ryder嗎？或許年輕的觀眾並不熟悉她，不過在九十年代她可是風靡萬千少男的「玉女掌門人」，當年她和荷里活男神Johnny Depp談過一場轟轟烈烈的戀愛，是娛樂圈中知名的「金童玉女」。

在Netflix神劇《怪奇物語》飾演單身媽媽的Winona Ryder再度迎來事業高峰。（gettyimages）

Winona Ryder是當年紅極一時的玉女演員，當年因工作遇見了Johnny Depp兩人很快便墜入愛河。（gettyimages） 一雙水汪汪又深邃的大眼睛，擁有超凡脫俗的氣質，Winona Ryder當年在眾多荷里活女星中脫穎而出，深不見底的雙眸似乎在向人訴説絲絲情話，當時被傳媒形容為擁有精靈般的標緻美貌。空靈氣質很快讓她接到不少戲作，直到拍攝《剪刀手愛德華》時遇見了又性感又具有魅力的男星Johnny Depp，兩人很快墜入愛河，開啓了一段瘋狂又轟烈的戀愛旅程。

「金童玉女」的瘋狂愛情

我愛她甚至比愛自己多更多，我無法想像沒有她的日子，我寧願死掉。 Johnny Depp

分手後Johnny Depp與Winona Ryder解除婚約。（gettyimages）

當年Winona Ryder已經是嶄露頭角的一線玉女，而Johnny Depp才剛剛出道仍然寂寂無名，兩人不理會外界的反對聲，堅持相愛，更是愛得死去活來。年少不羈的兩人將一切都奉獻給對方，Winona Ryder曾在訪問中提到自己將所有的「第一次」都給了Johnny Depp，而Johnny Depp在自己手臂刺上了「Winona Forever」兩個字，以示對這段感情的重視，二人更走到訂婚的階段。Johnny Depp表示：「我們倆分手只有一種可能，那就是我們中間有一個提早死去」。

可惜儘管兩人愛得如此激烈，曾經以為對方是自己唯一的摯愛，但戀情只持續短短四年以分手告終。分開後的兩人並不好過，據説自從分手後兩人都開始酗酒和嗑藥，Johnny Depp變得更加安靜孤僻，而精神恍惚的Winona Ryder之後更發生了偷竊案件……

極有錢卻偷竊 心理問題斷送前程？

Johnny Depp與Winona Ryder情逝讓人惋惜不已。（《剪刀手愛德華》劇照） 曾獲得奧斯卡的最佳女配角和女主角提名的Winona Ryder事業正值高峰，可是在2001年她卻捲入一宗偷竊案，事關她在百貨公司盜取了價值約5500美金的服飾精品，事件一經曝光讓她的名望急轉直下，演繹事業幾乎被斷送。當時Winona Ryder的醜聞被媒體炒作得沸沸揚揚，而已經分手的Johnny Depp卻選擇公開支持她，為她雪中送炭。 據悉Winona Ryder一直患有抑鬱症，與Johnny Depp分手後導致病情加重，走過了一段很長的陰鬱日子，受到嚴重心理問題影響導致精神恍惚，「不愁吃穿」的Winona Ryder，竟然做出偷竊的行爲。雖然舊愛Johnny Depp出聲維護，不過一切已經無法挽回......

回顧當年Winona Ryder被控訴偷竊：

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為舊情人辯護:他是一個非常善良的人

如今數十年過去，Johnny Depp已經56歲，Winona Ryder也已經邁入48歲，然而對方陷入困境，他們仍不顧一切挺身而出。近年Johnny Depp深陷「家暴門」事件，被控對妻子Amber Heard施暴，而前度Winona Ryder則公開開腔支持Johnny Depp，為他發聲稱：「他是一個非常善良、處處為人著想的人，非常保護我和他所愛的人」，還表示交往期間Johnny從來沒有打過她，對於惡劣指控表示無法相信。

Winona Ryder聲援舊情人Johnny Depp，不信家暴事件。（《剪刀手愛德華》劇照）

即使緣分已盡，在對方陷入困境時，他們仍然願意向前站一步，為對方發聲，向黑暗的處境帶去一絲光明。熱戀的時候日子總是非常美好，但一到分離的時候難免會感情用事，最後無法好聚好散。情人間學會相愛、學會相處、還要學會相離，Winona Ryder與Johnny Depp這段可歌可泣的愛情故事告訴我們，即使無法廝守終身，我們仍然在彼此的生命軌跡上，對方幸福時送上祝福，對方痛苦時給予關照。再見，我們還是朋友。