現在的你是單身中想盡快脫單，又或是已經拍拖蜜運中？ 以下就為大家整合出由日本著名占星師立木冬麗預測的12星座4月份愛情運勢，女生一定要多加提防留意，抓緊愛情千萬不要讓緣份流走了！

水瓶座 ─ 小心三角戀

12星座4月份愛情運勢：水瓶座 ─ 小心三角戀(01女生製圖)

水瓶座的女生要小心三角戀或者和另一半的爭執，3月尾因為受土星的影響，最後可能分手收場。如果想要在4月尋找結婚對象的女生，就可以多留意雙子座和天秤座，並從事地產、醫療和金融業的男生，而且在4月份會很容易吸引到離過婚的男性。

水瓶座的女生要小心三角戀或者和另一半的爭執引致分手。(《不懂撒嬌的女人》劇照)

雙魚座 ─ 避開辦公室戀情

12星座4月份愛情運勢：雙魚座 ─ 避開辦公室戀情 (01女生製圖)

雙魚座的女生有可能會收到伴侶向你求婚的驚喜，單身的雙魚女則有機會在網上認識到男生，特別是金牛座、處女座、山羊座和天蠍座的男生，不過要小心辦公室戀情對雙魚來說有機會不能順利發展下去。

雙魚座女生有可能會收到伴侶求婚的驚喜。(《不能成為野獸的我們》劇照)

白羊座 ─ 戀情會經歷考驗

12星座4月份愛情運勢：白羊座 ─ 戀情會經歷考驗 (01女生製圖)

正在談戀愛的白羊會經歷一場風浪，父母的反對又或者伴侶工作上有調動種種原因。另外單身的白羊和上司、同事、前輩都有機會成為戀人，新戀情也很快會降臨，在交友App上也有機會認識男生，特別是雙子座男生會讓你迅速忘掉舊愛。

白羊女會因父母的反對又或者伴侶工作上有調動的種種原因，而經歷一場感情波折。(《多功能老婆》劇照)

按圖看餘下9個星座的4月份愛情運勢：