在性愛上，隱約總是有一套明確的性別角色分工，避孕的責任仿佛往往落在男方身上，女生甚少會選擇使用哪種避孕方式，而且情到濃時，避孕意識也可能會因此下降。

根據01新聞報導，組織「世界避孕日」曾經發表一份15個國家青少年避孕態度的調查報告，該調查訪問了超過3000名13至25歲青少年，發現在香港有6成中學生認為「體外射精」可以成為避孕，反之只有不足1成受訪者使用避孕藥來防止懷孕。縱然口服避孕藥在準時吃藥的情況下，避孕失敗率已經低於1%，卻仍未能成為主流的避孕方式，相信礙於心理作用，不少人還是會覺得「有阻隔」的安全套更放心。多副作用、會致肥是一貫人對避孕藥的迷思，但事實又是如何？

避孕的方法有很多種。（Unsplash/Reproductive Health Supplies Coalition）

避孕藥不致肥

市面上事前避孕藥的品牌林林總總，幾乎全部都是混合荷爾蒙避孕藥，主要分為21粒和28粒裝。購買方便、選擇眾多，不少女生仍對避孕藥卻步的原因相信是避孕藥會致肥的傳言。婦產專科方秀儀醫生表示避孕藥並不會致肥，不少臨床研究都證實女生在服食避孕藥後，體重都沒有變化。不過，她也坦言避孕藥中的雌激素成份可能導致短暫浮腫，但新一代避孕藥的新型「黃體酮」有排水功效，因此副作用也會降低。而且近年婦產科醫生更會以避孕藥解決與經期有關的問題，如控制經期、經量及經痛。

雖然新一代避孕藥副作用已經下降，方秀儀醫生建議以下女性還是不應或不宜服用避孕藥:

+ 6 + 5 + 4

停藥期也能避孕

如果要開始服食避孕藥，要在月經來潮的第一天開始每天都服用，首7天仍需採取額外的避孕措施。28粒裝的避孕藥服藥模式較方便，當中含有24粒含有效成分藥丸及4粒不含藥性的非活性藥丸，吃完一排就可以直接吃第二排，當中沒有停藥期，減低漏食的機會。21粒裝的避孕藥，中間設有7天停藥期。不少人都會擔心停藥期間避孕失敗率會否上升，方秀儀醫生表示只要每天服藥時間相若、沒有漏服，停藥期的7天內發生性行為並不會影響避孕藥的效果。若真的不慎漏食一粒，應在記起時立即補食，在每日應服食避孕丸的時間，服食當天應服的一粒。同樣道理，在服食28粒裝的4粒非活性藥丸期間，避孕效果也不會受影響。

21粒裝的避孕藥有停藥期。（Unsplash/Reproductive Health Supplies Coalition）

「事後丸」不宜作恆常避孕

除了事前避孕藥，也有人會選擇俗稱「事後丸」的緊急避孕藥作為避孕方式，意思指在性交後72小時或120小時內服用的避孕藥。有些人因為貪方便會將其作為恆常的避孕方式。方秀儀醫生並不建議將事後避孕藥作為恆常避孕方法，她指出每次服食「事後丸」有1-3%的失敗率，1年累積下來，避孕失敗率可高達20%以上。事前避孕藥相對比較「安全」，1年的避孕失敗率低於1%。而且事後避孕藥往往會產生噁心、嘔吐等副作用，方醫生指若然不小心吐出藥丸，便會失去避孕功效。因此「事後丸」只能作緊急用途，長遠而言，還是應選擇其他適合自己的避孕方式。