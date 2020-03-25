45歲香港名模周汶錡與法籍老公幸福婚姻維持七年半，近日卻被爆出老公「偷食」，令兩人婚姻亮起紅燈。面對婚姻危機，周汶錡終於開腔，暗示原諒老公。圈中不少女明星包括鄭秀文、陳自瑤都曾面臨婚姻危機，面對另一半出軌後都選擇了原諒。他們之間的感情真的還能回到當初嗎？

周汶錡

周汶錡與法籍丈夫結婚盛況。（kathychow520@IG）

我倆仍然相信「愛」能改善彼此關係 周汶錡

周汶錡一家四口可否回到昔日幸福生活?（kathychow520@IG） 45歲香港名模周汶錡與型男法籍老公維持婚姻生活已經七年半，育有兩個可愛的兒子，生活一直幸福美滿，可惜未能順利渡過「七年之癢」。日前被媒體影到其法籍老公與另一外藉女子親昵照片，令兩人婚姻亮起紅燈。有網民嘲諷周汶錡幸福生活似做假，如今爆出老公偷食更是諷刺，足見幸福「愈曬愈假」。據悉法籍丈夫Julien Lepeu在離家只有5分鐘車程的深水灣，與一名外藉女子在茶座幽會，期間兩人行爲親密，更多次 「攬攬錫錫」，最後兩人一同上車揚長而去。 丈夫出軌行徑被「斷正」，新聞一經爆出，外界都十分關注太太周汶錡如何回應。而被記者追問的周汶錡被記者追問時，態度冷靜，只是冷冷回應：「不要問我」，心情難免大受打擊。神隱數日後，周汶錡早日終於在社交網站PO文交代近況，當中提到「我倆仍然相信「愛」能改善彼此關係，也是化解問題的源頭力量」，暗示會原諒丈夫，兩人最後決定為孩子和家庭，繼續維持婚姻關係，得到不少網友喊話支持。

周汶錡神隱數日後PO文回應暗示原諒丈夫：

周汶錡IG上傳文章暗示原諒出軌老公，一起修補關係。（kathychow520@IG）

「幸福家庭」其實暗藏洶湧？

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鄭秀文

鄭秀文很少上傳與許志安合照。（sammi_chengsauman@IG）

不放棄自己, 不放棄對方 鄭秀文

鄭秀文與許志安的感情生活一直十分低調。（sammi_chengsauman@IG） 曾轟動一時的「安心偷食事件」，被爆出後一時之間在全城鬧得沸沸揚揚，面對丈夫許志安出軌事件，太太鄭秀文反而選擇以正面的態度去面對老公許志安出軌事件，她談到這是他們夫妻兩人共同遇到婚姻中的重要一課，而她也選擇不放棄自己，不放棄對方，一起重回正軌。兩人在14年結爲夫妻，而衆人也見證住他們分分合合、充滿波折的愛情故事。鄭秀文16歲遇見許志安，與他情感糾葛長達30年，最終能夠認定彼此是生命中的「唯一」，正當眾人以爲「有情人終成眷屬」，卻發生「安心事件」讓人唏噓。 曾經歷過抑鬱症以及情緒低谷的鄭秀文面對丈夫出軌，選擇用堅强又正面的態度回應，得到眾多網友的祝福和支持，同時也讓我們看見一個女人即使經歷巨大磨難，仍然能散發出溫暖又强大的力量。

鄭秀文回應「安心事件」：

鄭秀文發文原諒丈夫許志安「偷食」。（sammi_chengsauman@IG）

陳自瑤

陳自瑤與王浩信近年不斷傳出離婚消息。（vincentwong07@IG）

陳自瑤近年婚變傳聞不斷，不時在IG上分享自我激勵語句。（chenchiyiu@IG） 現年38歲的香港女星陳自瑤與男星王浩信於2011年結婚，至今婚姻生活已維持8年多，是圈中十分看好的一對「金童玉女」。不過由於丈夫王浩信「前科累累」，近年婚變傳聞不斷，曾經多次公開維護丈夫的陳自瑤，如今似乎已經心淡，據知情人透露，兩人已分居一段日子，有指是陳自瑤已提出離婚。 回看當初，兩人結婚之時，王浩信只是一個三四線演員，妻子Yoyo 陪他由寂寂無聞，捱到奪得視帝，不過自結婚而來王浩信的緋聞就沒有斷過，緋聞一籮籮。正值兩人結婚前，有傳媒拍到王浩信與𡃁模Cammi在家中幽會，不過「正宮」Yoyo則力撐王浩信，表示有生氣但還是選擇相信老公。婚後王浩信繼續「風流」，與不少女明星傳過緋聞，包括黃心穎、蔡思貝、江嘉敏等。老婆陳自瑤似乎已經忍無可忍，與王浩信感情急轉直下，二人IG賬號上也已經不再上傳和對方合照，互動幾乎為零。而Yoyo個人IG帳號上的一些文章字句「最大的放生是放過自己」、「有些事情你覺得很難,但當你有勇氣跨出第一步的時候,你會發現其實並沒有你想像中那麼難」等似乎暗示此情不再，自己一個面對新生活。

回顧陳自瑤與王浩信過去甜蜜合照：

出軌後復合的感情，是否能「完好如初」？

發生出軌事件該如何修補關係？（Unsplash）

出軌後還能回到從前嗎？在感情關係中，無論是對出軌一方，還是被出軌一方來説，都是一個重要的課題。若發現另一半出軌，是該原諒還是離開，作任何決定都不易，雖然這是一件對任何人來説都很難接受和面對的事情，但是在不得不面對問題的情況下，女生們應該及時緩解自己的痛苦和調整心態。

有過「偷食」的陰霾，就像在心中「埋下一根刺」，與對方的關係能夠完全回到過去，感情「完美無瑕」，實屬不可能。當感情出現裂縫，無法徹底修復，但被出軌一方選擇原諒，作出最大的寬容，那最後的關鍵就在於出軌方如何積極修復感情。若雙方都有意修補關係，經商討後改善，感情反而可能會比之前更加好呢！

把出軌「轉危為機」反而能夠幫助改善婚姻關係，促進兩人對於感情生活的重視，經歷「偷食」後而復合的關係反而變得更好？

出軌能夠幫助改善婚姻關係的三大原因：

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參考資料：Why Cheating Can Actually HELP Your Marriage