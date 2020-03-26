奧斯卡影帝Tom Hanks與妻子Rita Wilson早前曾在澳洲確診新冠肺炎，在接受治療後已離開醫院，現於家中自我隔離。任憑物換星移，兩人至今已相守31年，更並肩跨過疫症，如此堅定的愛情彌足珍貴。

奧斯卡影帝Tom Hanks與妻子Rita Wilson至今已相守31年，更並肩跨過疫症，如此堅定的愛情彌足珍貴。(Getty Images)

在新冠肺炎肆虐下，全球的確診人數正持續上升，而Tom Hanks夫妻亦於三月初雙雙確診感染新冠肺炎，引起外界的關注。幸而，兩人不久後已離開醫院，並於住處進行隔離，情況讓人鬆一口氣。Tom Hanks與Rita Wilson的婚姻已走過31個年頭，經歷了人生高低、跨越生死難關，從熾熱的愛戀到此刻的恬静淡泊，愛情就是由這些平凡而真摯的時刻中累積而成。

兩人雖互相鍾情卻陷三角關係

Tom Hanks與Rita Wilson於1985年因合作《Bosom Buddies》而結緣，根據《Entertainment Tonight》的報導指，Tom Hanks在首次見面時已對Rita Wilson一見鍾情，而他亦感受到與對方的強烈化學反應。當Tom Hanks詢問Rita Wilson是否擁有相同感受時，她仍坦承地表達自己對Tom Hanks的傾慕之情，單憑一個眼神便已叫兩人情定終身。

Tom Hanks與Rita Wilson一見鍾情，但那時Tom Hanks已為人夫。最後Tom Hanks於1987年離婚，並於1988年與Rita Wilson結婚。（Getty Images）

然而，當時Tom Hanks已與大學的戀人Samantha Lewes結婚，但那時兩人的婚姻並不快樂。出身自破碎家庭令Tom Hanks難以適應婚姻生活，「我還很年輕，也沒有安全感。結婚時我只有23歲，而兒子已經兩歲了，我真的沒有準備好承擔這些責任。」終於，Tom Hanks於1987年離婚，並於1988年與Rita Wilson結婚。

事業愛情兩得意 克服童年陰影組織美滿家庭

Tom Hanks憑藉精湛的演技多次獲得奧斯卡提名，並憑藉《阿甘正傳》贏得影帝殊榮。他於台上致謝詞時把所有功勞都歸功於Rita Wilson，並於訪問中表示：「我把我的妻子視為我的愛人，我們之間的連繫已經超越了妻子、女朋友、或是母親這樣的關係...如果我沒有了與Rita之間的連繫，我不知道要如何將阿甘的經歷和我自己的連接起來。」

婚後Rita Wilson誕下兩名兒子，新生命的出現漸漸令這個家庭更完整，也讓Tom Hanks感受到幸福的真諦。（Getty Images）

Tom Hanks對於組織家庭的不安感在與Rita Wilson的相處中逐漸消散，在他決定與Rita Wilson結婚時，便下定決心要改善自己的某部分。Tom Hanks認為兩人的相遇可能是緣分，但現實中並沒有電影的魔法，要克服難關還是要靠雙方的誠意。婚後Rita Wilson誕下兩名兒子，新生命的出現漸漸令這個家庭更完整，也讓Tom Hanks感受到幸福的真諦。

按圖看Tom Hanks與Rita Wilson的愛情故事：

+ 7 + 6 + 5

罹患癌症、感染新冠肺炎 共同跨過生死難關

Rita Wilson於2015年不幸患上乳腺癌，並進行了乳房切除與重建手術。Tom Hanks在抗癌路上始終不離不棄，讓她非常感動。Rita Wilson坦言那段治療的時間雖然痛苦，卻拉近了彼此的關係，在這之前，她並沒有想過丈夫會如此無微不至。可能是擁有了這樣的經歷，兩人在面對致命的新冠肺炎仍然從容，互相扶持度過難關。