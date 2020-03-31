性格大相徑庭的十二星座，有著各自鍾愛的性愛姿勢？和伴侶維持健康又愉悅的性生活，不但能促進感情關係，還能加强肉體上的契合度。如果想為性生活帶來一些新鮮感，不妨看看屬於你的星座最佳性愛體位，或者和伴侶挑戰做愛時的新姿勢，讓你們的愛火燃燒起來吧！

【火象星座】

白羊座：女上男下

性格熱情又開朗的白羊座，像是一道溫暖的陽光，為身邊的人注入活力。不過白羊座也有著極强的控制欲，在床上的她們行為姿勢都頗爲野性，用「慾火鳳凰」來形容最合適不過了。白羊座想要征服的快感，因此女上男下會是白羊座女生最喜歡的姿勢，整個性愛過程講求「快、狠、準」，是一個充滿激情的床上「戰士」！

12星座性愛: 激烈床戰是白羊女的性追求？（Unsplash）

獅子座：升級版傳教士式

性格雷厲風行平時又喜歡指使人的獅子座女生，在床上卻是另一種模樣？不要以為獅子女個性强勢，床上也不輕易向人低頭。事實上，面對愛侶她們也會一秒變成嬌媚的女生，享受被臣服與控制的樂趣。性愛過程中，男方在上方可嘗試按壓住女方手腕，讓獅子女感受被束縛的快感，玩一些角色扮演能增加新鮮感喔！

12星座性愛: 束縛帶來的刺激感讓獅子女更容易達到高潮！（Unsplash）

射手座：轉換新地點

個性積極又奔放的射手座，對於性事會表現得十分主動與積極，任何姿勢都樂意去嘗試。為了追尋更刺激的快感，射手女可能會嘗試「打野戰」，在家裏以外的場合發生性行為，能增加性刺激，帶來既興奮又緊張獨特體驗。

12星座性愛: 射手女可能會嘗試「打野戰」， 展開一趟刺激的性愛！（Unsplash）

查看更多讓你臉紅心跳的「星座最佳性愛姿勢」：（點閱下圖查看）

+ 23 + 22 + 21

潤滑劑越用越乾？

「性福」來得太快，但是錯誤使用潤滑劑，可能會讓你的「性福」大打折扣。許多愛侶都有著使用潤滑劑，卻越用越乾的煩惱。正確認識潤滑劑特性，才能讓你的「性事」事半功倍，而潤滑劑主要分為三種，包括水性潤滑劑、矽性潤滑劑及油性潤滑劑，特性各異。水銀星lll號幫你惡補一下潤滑劑知識，讓你的私密處不會再乾過撒哈拉沙漠！

點閱下圖快速瞭解各潤滑劑特性：

參考資料：水銀星lll號