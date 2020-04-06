丈夫鼻鼾難入眠晚醒20次　決定分房睡竟倒增性慾　反促進二人關係

愛情除了講感覺，還要相處得來，不少情侶都會選擇同居，讓彼此在生活習慣上嘗試磨合。作息時間、潔淨程度、家庭分工、私人空間，每一環都是對關係的考驗，對於同居的理想與現實往往可能落差很大，真正的同居生活總要顧及柴米油鹽，不可能盡是甜蜜。

同居以後，你和他每晚睡在同一張床上，關係在形式上變得親密，彼此內心的隔閡卻越來越深。明明每天都會見面，許多想法卻不能坦然說出。聽過身邊無數個同居的朋友訴說煩惱，與伴侶一起住後「朝見口，晚見面」，為了避免紛爭令關係變僵，無處躲避，往往不敢與對方坦誠說出內心不滿。久而久之，同床異夢，關係反而變得更疏離。

一起睡未必可以更加親密？（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

而這些不滿往往不是大事，睡眠習慣就是大部份情侶的分歧。美媒《HuffPost》訪問了與妻子結婚20年的James，兩人雖然恩愛，但有個小問題一直困擾着他們，「我睡覺時有鼻鼾，吵得妻子不能入睡，她為了停止我的鼻鼾，每晚都會搖醒我，這樣的情況每晚出現20次，我們都不能睡個好覺。」於是，他們於數年前決定分房睡，當身邊朋友聽到兩人的做法時都覺得不妥，更有人覺得違背了婚姻的本意，「但我覺得兩人得到足夠的休息，不會脾氣暴躁，婚姻關係才會更好。」

睡眠質素影響關係

分房/分床睡仿佛是阿爺那代的相處模式，因此，我們不自覺認為分開睡覺就是不恩愛、感情變淡的表現，即使內心認為這樣對關係更好，卻不敢對另一半提出。其實表達愛意從不拘泥於形式，可以相互體諒理解，與對方坦誠說出自己的難處，遠比「儀式」上的親密更珍貴。分房睡看似很奇怪，然而在日本，仍有一部分夫婦會選擇分床睡，原因就是不想自己的作息習慣麻煩到另一半，在旁人眼中，兩夫婦似乎過於客氣，但其實也是他們表達關心和愛意的方式。柏克萊加州大學曾經在2013年做過一項研究，當睡眠質素差時，情侶間的爭吵會出現得更頻繁，也會更激烈，證實睡眠質素會影響關係。

睡眠質素會影響關係。（《瑪嘉烈與大衛》劇照）

夫婦不再同床，最大的顧慮無疑是性生活。與妻子分房睡數年的James，坦言床事未有受影響，「以往同床睡彼此都睡眠不足，感到很疲憊。」狀態不好，即使睡在一起也不會有性慾。「當分房睡後，我們反而增加了親熱的次數。」

分床睡前要先認清......

分房睡的相處模式在某些情侶或夫婦身上奏效，但家庭及婚姻治療師Becky Whetstone在《HuffPost》的報導中表示當你決定要與伴侶分開睡，仍可能會令關係變得緊張，「最重要是認清分開睡的原因。」她舉例有些母親為了照顧年幼的孩子，希望與孩子同床，所以叫丈夫到別處或客廳睡，「這樣的情況就可能會讓另一半感到被忽視，破壞兩人關係。」若然單獨睡是為了讓兩個人都有更好的睡眠質素，相信伴侶也能理解。

如果真的決定分開睡，不妨再看看心理治療師的建議：

+ 6 + 5 + 4