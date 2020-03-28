早前，摩納哥（Monaco）親王阿爾貝二世成為全球第一位確診新冠肺炎的國家元首，也令當地國民憂慮有「冰山王妃」之稱的夏琳王妃（Princess Charlene）也會受到傳染。可幸，親王長時間埋首處理王室事務，王妃並未受到感染。一國之君感染新冠肺炎固然會受到各國的關注，但同時也勾起多年前，夏琳王妃三次拒絕嫁給王子的「逃婚」故事。

2011年，摩納哥（Monaco）舉行盛大的婚禮，夏琳王妃（Princess Charlene）穿上Giorgio Armani的特別訂製禮服步上紅毯，並與摩納哥（Monaco）親王阿爾貝二世結成夫妻 (GETTY)

說起王室生活抑或是平民王妃，普遍人也定必想起盡得民心的凱特王妃（Kate Middleton）和宣布與哈利王子退出高級王室成員的梅根（Meghan Markle），但位於法國南部的摩納哥小國，除了出名於美國奧斯卡影后Grace Kelly嫁給前摩納哥國王的童話愛情故事外，她膝下兒子阿爾貝二世（Prince Albert II）熱刺追求當時仍是「南非美人魚」的夏琳王妃（Princess Charlene）成為當時為人議論的佳話，皆因女方多次拒絕王子熱愛和逃婚，更在現實中上映一齣「王子追婚」的傳記。

【按下圖】回顧夏琳王妃與摩納哥親王阿爾貝二世結婚的時刻，有外媒指夏琳王妃表情勉強如被迫：

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21歲結識「最著名的單身王子」

夏琳王妃（Princess Charlene）最後還是與摩納哥（Monaco）親王阿爾貝二世結婚 (GETTY)

童話故事中的灰姑娘趕在魔法消失前從王子身旁逃跑，卻在慌忙之際遺失一隻水晶鞋，結局當然王子靠著水晶鞋找到那位灰姑娘，並幸福生活下去。現實中的夏琳王妃（Princess Charlene）生於辛巴威，從小便隨家人移居南非，也因母親是游泳教練關係，她天生具備優良的游泳細胞，更成為一名游泳選手並代表南非在2010年出戰奧運會，更獲得第5名的佳戰，也因此讓她獲得「南非美人魚」的稱號。

「南非美人魚」最後也成為夏琳王妃（Princess Charlene） (GETTY) 同年，夏琳王妃在一次游泳比賽結識當時仍是摩納哥王子的阿爾貝二世，游泳英姿映入王子眼中，身材高挑配上金髮藍眼，外貌更酷似奧斯卡影后Charlize Theron的她讓王子一見鍾情，對她開展熱烈追求。那年她才21歲，王子卻已經41歲。但愛情來到時，年齡並不受限，兩人打得火熱更火速展開同居生活，一年後，摩納哥王子更向女方求婚，但婚前卻被傳媒爆出有兩女子為他生下孩子，有傳夏琳王妃心灰意冷，並開展逃婚。

按下圖看更多夏琳王妃（Princess Charlene）的美貌：

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現實版「灰姑娘」 三次逃婚始成為王妃

摩納哥（Monaco）親王阿爾貝二世比夏琳王妃（Princess Charlene）年長20年 (GETTY)

摩納哥（Monaco）親王阿爾貝二世一向也風流成性，鍾情美女，更說自己可能一生也不會結婚，但王子仍會犯上許多男人也會犯的錯。結婚前夕，他被外媒爆出曾與一名法國空姐和房地產經紀發展戀情，更分別為他誕下私生子女，經親子鑑定後更證實事件屬實。當時夏琳王妃陷入難以接受的痛苦之中，傳媒不斷地追訪和輿論壓力對她造成極大心理壓力，一場與王子快將舉行的童話婚禮也成為她的夢魘。

王子最後歷經波折，把「灰姑娘」找回到自己的身邊，雖然有外媒說夏琳王妃是一隻囚禁在籠裏的小鳥，更是一位「逃跑新娘」，不過當時王子卻用自己的人生證明自己是一位值得對方托付終生的一人，更用行動去證明自己一生也會用力去愛對方，兩人結婚4年後也迎來一對可愛的雙胞胎。

有時候愛情與婚姻都是一場冒險，需要有踏出第一步的勇氣，並用時間一點點去實現愛情中的美好，就如故事《灰姑娘》所說：「無論有多麼悲傷，只要繼續相信，有一天夢想終會實現。」希望王子與公主是會快樂並幸福生活下去。

資料來源：Vanityfair，Dailymai，Dailymai