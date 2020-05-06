拍拖時間長了，不少會出現一些厭倦感，想愛情保鮮，也是要花一點心思。日本輕奢珠寶品牌就曾經對年輕情侶的戀愛習慣進行調查，得出男生認為10個貼心女友的舉動，第一位會是甚麼呢？

怎樣的女生才是男生心目中的貼心女友呢？（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

日本男生票選「女友貼心行為」 第1位竟是...

日本輕奢珠寶品牌This Kiss不時會就日本男女的戀愛習慣進行研究，是次品牌找來1,000位男女，當中男性佔348位，他們被問及愛人做哪些行為是覺得最貼心，因而票選出以下「女友貼心行為 Top10」。

第10位：展示柔弱一面（15.9%）

現代的女性有自己事業，喜歡追求夢想，獨當一面，但總有吃力不支的時候，當面對心儀對象或男朋友，妳不用事事逞強，反而把自己柔弱一面，男方會感到妳需要依靠，讓他們能展示「雄性魅力」，保護對方。

不少情侶都會入手「情侶款」。（jongsuk0206@instagram）

第9位：使用對方送的物品（16.6%）

當對方用心挑選禮物送女朋友時，如果女朋友沒有使用，定會有失落感，而且打擊他對選禮物信心，所以不論好壞，約會時都時刻配戴，會讓男生感到被重視，每次看見都會甜入心。

第8位：突然的「我愛你」（18.2%）

對於東方人來說，「我愛你」等甜言蜜語不是常掛在口邊，但又是最動人的說話。有時男生不說，不是不愛妳，而是難以啟齒，受訪者也指突如其來的情話會令人心動，關係更長久。

按圖看看倒數第7位至第1位「女友貼心行為」 == >

+ 10 + 9 + 8

（資料來源：This Kiss）