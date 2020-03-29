新冠肺炎於全球大規模爆發，為防止疫情進一步擴散，各國均採取封關與隔離措施，不少人也相繼取消旅行計劃。雖然不能出國，不少網民卻於家中苦中作樂，以幽默方式呈現另類的旅遊風光。

旅遊KOL夫妻Murad Osmann與Nataly Osmann於家中拍下了一系列創意的「#FollowMeTo」牽手照，把洗衣機的透明內蓋PS成飛機艙外的風景。（IG＠muradosmann）

旅遊KOL夫妻Murad Osmann與Nataly Osmann曾以一系列的「#FollowMeTo」牽手照於網上成為人氣熱話，新冠肺炎肆虐下，他們也只好取消各種出國行程，待在家中防疫。無法走訪世界各地，唯有先在家中幻想一下未來的旅程。兩人於家中拍下了一系列創意的「#FollowMeTo」牽手照，把洗衣機的透明內蓋PS成飛機艙外的風景，探頭向外看就如在漫遊天際。

按圖看更多居家版「#FollowMeTo」牽手照：

澳洲一對74歲的老夫妻原定以郵輪旅程作為他們結婚53週年的慶祝活動，可惜最後因新冠肺炎而被迫取消。雖然未能登上郵輪，亦無阻兩人自得其樂。他們索性於客廳中穿上浴袍、戴上太陽眼鏡與帽子，一邊享受美酒，一邊欣賞着電視上播映YouTube上描繪海洋風光的影片，想像自己正於太平洋的中央，感受着一望無際的怡人景色。

如何於混亂不安的情況下與戀人維繫感情是個學問，對於同居戀人來說，在狹小的公寓裡與對方24小時相對容易產生壓力，令本來和諧的關係變得緊張。兩性心理學家Melissa Thoen表示，戀愛關係特別容易因土地問題而產生負面影響，加上新冠肺炎下大家減少社交活動，兩人留在家中的時間相對更長，發生爭執的次數便會容易增加。她建議在這樣的情況下，兩人都必須作出讓步，並加強溝通。Melissa Thoen指現在不是避免衝突的時候，若一方對對方的行為感到不滿，便應立即訴諸心聲，適當的溝通才是解決問題的直接方法。

【按圖看】新冠肺炎下同居戀人應如何維繫感情：

參考資料：Psychology Today