【新冠肺炎】新型冠狀病毒肺炎COVID-19在香港疫情嚴峻，特首林鄭月娥早前公布新一輪防疫措施，禁止4人以上人群聚集，減少社交接觸，又規定餐廳內枱與枱之間要有1.5米距離，小店叫苦連天之餘，不少情侶的關係也受到疫情影響。

疫情期間，有性生活會否增加傳播風險？（《一生一世》劇照）

在少外出的日子，與另一半的約會也隨之減少，有人害怕會因此與伴侶感情變淡，如何「安全」地拍拖成為這段日子的大課題。最近，網上流傳一張肺炎下如何安全地親熱的海報，圖中標示了可以保持1.5米距離的性愛姿勢。在疫情的陰霾下，用如此幽默的方式講述注意事項能讓人會心微笑，但現實中的性愛不僅只有「埋牙」一刻，即便使用保持「安全距離」的性愛姿勢，前戲中的親密接觸又會否有交叉風險？

沒跡象精液或陰道分泌帶病毒

新型冠狀病毒主要經呼吸道飛沫傳播，患者咳嗽或打噴嚏時飛沫會黏附在周圍的物件上，因此觸摸患者接觸過的物件也可能有感染風險。因此，親密的身體接觸如接吻、擁抱都有機會感染新型冠狀病毒，因此在前戲中少不免的接吻、愛撫其實也有感染風險。佐治·華盛頓大學（George Washington University）全球衛生系助理教授Ramin Asgary在《HuffPost》中表示雖然現時沒有跡象顯示精液或陰道內帶有病毒，也沒有病例透過性接觸傳染，「但我們在糞便中檢驗出病毒」，因此涉及肛門的性接觸便有感染風險。

根據紐約市健康與精神衛生局(New York City Department of Health and Mental Hygiene）的指引，為疫情期間的親密接觸提出以下建議：

+ 4 + 3 + 2

同居情侶疫情下可有性生活

紐約市健康與精神衛生局(New York City Department of Health and Mental Hygiene)的指引指出在疫情下最安全的性伴侶就是「自己」，自慰就是最低風險又能解決性需要的方法。那麼，是否意味住情侶不可能擁有性生活？西北大學（Northwestern University）醫學院教授Lauren Streicher在外國媒體《Chicago Tribune》表示「如果你與你的伴侶住在一起，而且都與其他人保持社交距離，有正常的性生活並不存在問題。」

醫生表示同居情侶可有正常性生活。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

同居情侶或夫婦天天見面，對彼此接觸過的人和生活習慣都較為清楚，在兩個人都是單一性伴侶的情況下，有性生活風險不大。然而，Ramin Asgary也建議較高風險感染新冠病毒的人士如65歲以上、患有糖尿病、心臟病、免疫系統受損等疾病，為了安全起見，還是在這段時間先暫停性生活。同時，他也建議在高風險環境如隔離病房工作的人士，感染病毒後也可能因為沒有症狀而不自知，因此這類人士也應減少親密接觸。

至於有尋求一夜情或發展性伴侶關係的念頭，可能要先擱置，畢竟在疫情底下，下班後與兩三位同事到酒吧「Happy Hour」，也可能成為「播毒」活動，更遑論是與陌生人發生親密行為。

參考資料：HuffPost、Chicago Tribune