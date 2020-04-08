從心理學來看，色彩蘊含不同的意思，從每個人喜歡的顏色就可以透露出這個人的個性、優點和缺點，但是原來從占卜學也可以根據顏色來分析出你的愛情觀。日本戀愛占卜師星乃愛実就列出了以下11個顏色讓大家挑選，並分析出你對於愛情的態度到底是什麼。

根據直覺選出代表你的顏色：

根據直覺選出代表你的顏色。

A. 金色

B. 石灰色

C. 湖水綠色

D. 靛藍色

E. 粉紅色

F. 紅色

G. 橙色

H. 綠色

I. 紫色

J. 黃色

K. 珊瑚色

A.金色 ─ 渴望被愛人認同

得到愛人的認同比其它所有人更讓你重視，當付出沒有得到回報的時候，就會失去動力。

對你來說，得到愛人的認同比其它所有人更讓你重視，因此你會很努力在喜歡的人面前展示能力，但是當你的付出沒有得到回報的時候，就會失去動力。不過當你感到被愛人需要時，就會瞬間恢復精神。

B. 石灰色 ─ 享受當下的愛情

現在的你並不想被婚姻和未來所束縛，期待一場浪漫的戀愛。

此刻你的愛情觀是享受當下，現在的你並不想被婚姻和未來所束縛，期待一場浪漫的戀愛。你可以到從未去過的地方探索，或許會找到新發現或者擁有全新的感受，當你發現一段關係讓你期待未來的話，你就會心甘情願地定下來了。

C. 湖水綠色 ─ 尋求認真的戀情

你想要一段認真的愛情，也期待步入婚姻，你更想要找到一個終生伴侶。

你想要一段認真的愛情，也期待步入婚姻的幸福生活，因此現在的你想要找一個終生伴侶，所以你會很謹慎的去挑選你的另一半，並分析對方是否適合自己，但是你的期待未必能傳達給對方，反而會給對方壓迫感。

D. 靛藍色 ─ 渴望理想的愛情

你希望理想和現實的戀愛可以同步，很想在現實生活中找到你的理想情人。

你希望理想和現實的戀愛可以同步，你的心目中一直有一個理想情人的幻想，當現實中的情人達不到理想情人的標準時，你就會幻想破滅，甚至有種不能繼續下去的感覺。你的另一半也會看穿你幻想的美好世界而思考這段關係的走向，因此最好還是接受現實的戀愛，多正視身邊人。

按圖看餘下7個心理測驗結果：