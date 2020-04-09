32歲李敏鎬外貌再進化　曾愛朴敏英秀智　難展真實自己無法結果？

韓國男神李敏鎬完成兵役，事隔4年，終於帶着全新作品《The King：永遠的君主》回歸幕前，與《孤單又燦爛的神－鬼怪》的女主角金高銀合作，一眾粉絲都非常期待，在故事中又可以幻想與李敏鎬來一場穿越的愛情。

《The King：永遠的君主》將在4月17日首播。（sbsdrama.official@instagram）

李敏鎬與金高恩主演的《The King：永遠的君主》即將在4月17日首播，香港觀眾可以在Netflix上與韓國同步觀看；故事背景是發生兩個「平行時空」大韓民國與大韓帝國，李敏鎬飾演的君王李袞，竭盡所能要關閉連結異次元的通道，而金高恩飾演的刑警鄭太乙，只想守護人們的性命及其所愛，譜出一段穿越的愛情。

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李敏鎬與朴敏英因拍攝《城市獵人》相識相戀。（《城市獵人》劇照）

曾怕傷害、身分而隱瞞戀情，直到遇上她…

32歲的李敏鎬在19歲開始出道，曾拍攝多套人氣劇集《花樣男子》、《城市獵人》、《繼承者們》等，精緻外貌，加上大長腿，是眾人的男神；身為男偶像一旦公開了戀情，或多或少人氣也會受影響，曾經的李敏鎬接受韓國《國民日報》訪問說：「要是有愛的人，會用盡全力去相愛，但一定要秘密戀愛。」他喜歡主動，勇於追求、談戀愛的男生，但礙於身分問題，加上他指希望分手後的傷害減到最低，因而偏向不公開戀情。

直到遇上朴敏英，二人在拍攝《城市獵人》認識，後來被報社爆料發現二人成戀人，李敏鎬也沒有做否認，大方承認二人關係，朴敏英更是他第一位公開的女朋友，他在多年前的訪問曾說過：「不刻意去想甚麼，而是想給的都全給，按感覺、隨想做的去做。」曾被外界看好，但二人聚少離多，最終只拍拖半年。

不是因為自己開心而感到幸福，對我來說，『幸福』是當我看見別人因為我而感到開心時才感受到的。 李敏鎬

對秀智耍盡浪漫花招 不介意為愛奔波

李敏鎬是典型的「大男人」，做人要為自己的話和行為負責任，對朋友要講信用，對愛情更只想照顧對方，不想被對方照顧。

繼朴敏英後，李敏鎬第二段公開的戀情便是與「國民初戀」秀智，李敏鎬當時為了見愛人一面，特意在巴黎完成工作後飛到在倫敦找秀智，《星星TALK SHOW》主持人金臺鉉表示不少藝人為了放心談戀愛，不被騷擾，而借外地工作為由去約會；娛樂記者更指李敏鎬訂了當地一晚韓幣190萬（約1萬2港幣）的5星級酒店，希望秀智住得舒適自，又租車做「柴可夫司機」，帶着秀智在倫敦約會，非常貼心；秀智也曾在活動上大讚李敏鎬：「很會體諒人，是個很溫暖的人，因為這樣所以也進而產生好感了。」可惜，2017年李敏鎬入伍，二人又因聚少離多而在同年分手，退回友人關係。

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在愛情中愛主導的李敏鎬，雖然兩段感情都沒有開花結果，但他沒有因而避忌愛情，也願意給女友名份：「我認為理想的愛情，是能為彼此帶來正面影響的關係...但我不認為需要透過愛情改變或實現什麼，因為守護住原來的面貌也同樣重要。不需要增添或刪減什麼，只管接受對方原來的樣子，而我也會展現出自己真實的面貌。」希望單身的李敏鎬Oppa（哥哥）可以找到一任廝守終生。

（資料來源：《國民日報》、《三立新聞》、《ETtoday》、台灣《men's uno》）