愛情上有兩種人，有人傷過痛過便怕了，不再願相信愛情，有人即便遍體鱗傷，仍願意一無所懼，只憑一個「愛」字勇往直前。見過鬼不怕黑，這般勇氣讓人佩服，也讓身邊人看着心痛。

這個年代，愛一個人再不如從前般簡單純粹，交友app的出現，彈指之間已經可以認識到新的約會對象，甚至三言兩語、感覺對了，便可以發展進一步關係。充滿誘惑的時代，對彼此忠貞更顯得可貴。然而，愛情似乎模糊了是非黑白的界線，即使極度理性、原則行先的女子，也難免被愛情沖昏頭腦。身邊有個無論內在外在條件都不錯的女生，與拍拖多年的男友分手了，原因是男方出軌。對方頭也不回地投入新戀情，面對負心的他，這個女生沒有憤怒，更苦苦哀求對方復合。最後，這個女生也等到，前男友再度回到她身邊。

逝去的愛情，有機會死灰復燃嗎？（《三流之路》劇照）

已成陌路人的前度，碰到面也會猶豫要不要打招呼，可是，你心中依然為他留下個位置，默默盼望，有一天你也重新在他心中有個位置。到底你與前度，還有沒有機會重燃愛火？即做以下心理測驗，找出答案。

如果要用水果形容女人，你覺得以下哪種水果最貼切？

A.蘋果

B.士多啤梨

C.番茄

D.檸檬

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