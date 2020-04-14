婚姻，讓兩個相愛的人結合。然而，兩個性格、經歷或生活習慣不同的人住在一起難免會有摩擦，當吵到不可開交的時候，說出的話亦難免會傷害彼此， 也有可能因一時之氣造成不可修補的裂痕。

據說，再美好的婚姻，一生中也會有200次想離婚的念頭。究竟怎樣能在跟另一半吵架時，可以消除憤怒，用平靜的內心來化解火爆場面呢？

陳小春：暫時關掉耳朵

脾氣火爆的陳小春被傻大姐性格的應采兒收服得貼貼服服。(yingcaier@IG)

陳小春和應采兒這一對，都是性格火爆的類型。剛強遇着剛強，二人在日常生活中難免會有吵架的時候。應采兒在訪問中說過，「吵架偶爾也是一種樂趣」而陳小春則回應「喜歡吵就吵，反正我也可以把耳朵關掉，但我絕對不會跟她分開」他更表示的吵架的時候，他通常退一步，讓老婆贏。

謝安琪：女漢子婚後變得溫柔

謝安琪和張繼聰是圈中出名恩愛甜蜜的一對。(louischeung2013@IG)

謝安琪與張繼聰這令人羨慕的一對，在婚後生活中甚少吵架。從前的謝安琪是屬於「硬漢派」，但婚後的她就變得溫柔，「好想知道對方的感受，會學識尊重對方的決定，慢慢養成包容」她跟張繼聰的性格雖然截然不同，但聰明的女人懂得將這種不同化爲互補，二人結婚多年仍是甚少會吵架。

黃曉明：不問對錯 都是我的錯

Angelababy和黃曉明結婚之初經常高調曬恩愛放閃，不過近年卻屢傳婚變?(huangxiaoming_official@IG)

Angelababy曾表示，每次跟黃曉明有意見不同的時候，黃曉明都總會說：「好，你是對的，都是我的錯。」隨後Angelababy問他錯在哪裏，他就沉默了。因爲他不管事實上的對錯，爲了讓老婆開心，還是會先承認是自己的錯。

在婚姻磨合期的時候，也曾因家務瑣事而跟另一半爭吵，後來遇上一位修煉多年、道行高的人妻分享的「獨門心法」，佛系得帶點幽默，生氣時想起也怒氣全消了。

人妻絕密心法：「當他是家中的擺設」

當你他是與你共處一室，你可以當他是傢俬或是家中的一個擺設。不要期望他會爲你做任何事，沒有期望就不會有失望。倘若有天時運高，他肯爲家中做事的時候，你就應會感到驚訝與開心，就連是抹枱洗碗等一件小小的事也會感恩。因爲連家中的擺設也會做事，那不是太神奇了嗎？

在平淡的日常生活中也記得感恩，這會使兩人的感情一定會更穩固。(Dương Hữu@unsplash)

人夫絕密心法：「被食人花放過應感恩」

已婚男人表示，家中的老婆未結婚時都像一朵剛開的玫瑰，雖有點刺但嬌嫩美豔，還以爲娶回家可以獨自欣賞玫瑰盛放，怎料婚後才發現是一朵食人花。正所謂「路係自己揀，行錯無得喊。」當初在花叢中挑選了這朵花的人是你，而食人花的天性就是吃人，但因爲愛，讓你尚存一息，你要知道她也可能忍了很久。所以，男人一日仍有呼吸，也應對老婆感恩。

這些看似無奈又搞笑的「佛系」心法，其實當中亦含有與伴侶相處時必學的大道理， 當初你們是因爲愛而結合，而共同生活過後或會因一些家務、鎖事等待經常會引起不同的磨擦，因而引起鬧交等分歧，慢慢磨滅了彼此的愛情。但請切記無忘初心，在平淡的日常生活中也記得學會感恩和忍讓，一定會使兩人的感情更穩固長久，切忌為咗贏場交輸咗個家啊！