前黑澀會美眉丫頭（詹子晴）日前慶祝32歲生日，疫情影響下，她取消了生日派對，男友William卻在當天精心準備了驚喜求婚。丫頭聽到男友的求婚誓詞後，感動落淚最終「Say Yes」，參與求婚的王子（邱勝翔）也忍不住眼泛淚光。丫頭男友是台灣警政署署長之子，求婚方式也別出心裁，以「家傳手銬」取代戒指，象徵兩人永遠不分離，然而，甜蜜背後，丫頭在愛情路上也屢遇挫折。

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目睹父母離異 對婚姻恐懼

丫頭自小父母離異，由媽媽撫育長大，小時候目睹父母關係撕裂的她曾對婚姻恐懼，即使與男友感情穩定，每每男友開玩笑說要結婚時，她都回應「不要求喔，我不一定會嫁！」。丫頭的心搖擺不定，坦言「雖然我很愛臭臉王（丫頭對男友的稱呼），也沒有不想嫁給他。但心裏面不知道為什麼還是有點恐懼，害怕自己真的可以幸福嗎？害怕結婚後我們會不會不好了？」，常常胡思亂想也讓男友很怕失去她。

在單親家庭長大的丫頭，坦言對婚姻沒信心。（IG@ava112411）

分手再復合：再也找不到這麼愛我的人

丫頭與William拍拖9年，曾經分手1年多，主要因為男方不解浪漫，拍拖以來從不做浪漫的事，也不會說甜言蜜語。分手以後，兩人保持朋友關係，只是William一直放不下，適逢丫頭生日，他為對方送上缺了一角的蛋糕。當身邊朋友都百般不解，並直言缺角蛋糕不吉利，William卻解畫「丫頭現在的事業和家庭都很完滿，缺的一角就是愛情。」此時，William把一塊印有自己照片的三角形蛋糕拼回去，然後表白心跡「你的人生有了我才完整。」

丫頭與未婚夫曾經一起上節目，分享兩人的相處點滴。（節目截圖）

丫頭聽到男友的真摯告白後，明白對方願意為自己改變，也力證她在男友心中的地位。而在他們復合後，丫頭才發現在兩人分手期間，William要出國買旅遊保險的受益人還是會寫她的名字，讓丫頭感覺到對方真的把自己當作「未來老婆」，感動直說「要去哪裏找一個一輩子只愛自己的人，我真的找不到比他更愛我的人了。」經歷過分手後，兩人的感情比以前更堅固。雖然丫頭心中一直對婚姻有所猶豫，但當聽到男友的求婚詞，她的心突然定下來了，在Instagram上對未婚夫真情告白：

我知道我註定是你的了。因為我真的開心到要哭瞎了。還沒發生這一切之前我都還在隱隱害怕關於結婚的一切。但當你求婚的時候，我突然不徬徨了，我很肯定我好想嫁給你。 丫頭

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屢遇「渣男」曾被劈腿3次

回顧丫頭過去的感情路，其實也不是一帆風順，年少出道，樣貌甜美的她一直不乏追求者，但卻屢屢碰上「渣男」。過往曾經有3段感情都是因為男方出軌而分手，其中兩次的出軌對象更是她的好友。她在訪談節目《麻辣天后傳》分享過去一段被背叛的經歷，當時她常常會聯絡不到男友，碰巧想打給好姊妹訴苦時也聯絡不上，單純的她也沒有太大疑心。其實兩人早已背着丫頭外出約會，其中一次剛巧被丫頭的朋友碰見，才終於被揭發。丫頭還安慰自己兩人只是要給自己挑選生日禮物，但後來男友竟然主動提出分手，她也顧及對方面子沒有揭穿。

丫頭經營事業有道，她經營的台式飲料店在香港也有分店，但在愛情上卻不如事業般順遂。（IG@ava112411）

那個在愛情路上事事只為另一半着想的女生，終於也找到那個事事以自己為先的Mr.Right。