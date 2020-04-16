《夫婦的世界》由金喜愛和朴海俊主演正在熱播，全城討論度爆燈，戲中談及已婚的丈夫違背家庭出軌，更讓第三者懷孕，看得一眾觀眾氣憤，不單是劇本，演員的實力也應記一功。 原來飾演「渣男」的朴海俊現實中卻是位「愛妻號」，難怪劇中老婆金喜愛也大讚朴海俊是「怪物演技」。

《夫婦的世界》憑着出軌情節、大婆與第三者之間的明爭暗鬥、互相復仇的劇情，俘虜了觀眾的心；劇中金喜愛飾演一位家庭科診所醫生兼院長，賢妻良母，與丈夫恩愛，是眾人眼中成功女性，怎料卻發現丈夫朴海俊與一名年輕女子呂多景（韓素希飾）拍拖，更懷上身孕，女方更堅持生孩子爭寵，違背婚姻，金喜愛決定報復。



最新劇情說到，金喜愛正式向朴海俊攤牌，二人互爭兒子的撫養權，更用苦肉計迫朴海俊打大出手，背上「家暴」之名失去撫養權；然而，朴海俊2年後帶着韓素希和女兒強勢回歸，令觀眾非常生氣。

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《夫婦的世界》與韓素希新床戲愈演愈激，即看朴海俊「怪物演技」==>

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劇中老婆金喜愛也大讚朴海俊是「怪物演技」。（《夫妻的世界》劇照）

朴海俊與劇中大反差 曾婚後1年沒有工作成愛妻號

相信不少觀眾都對飾演「渣男」的朴海俊恨之入骨，背棄愛情、貪新厭舊，更不知廉恥，然而，現實中的朴海俊卻與劇中相反，是一位低調「愛妻號」，與妻子已經相愛17年，育有一子。

43歲的朴海俊出道甚晚，2007年30歲首次正式亮相，期間也參演不少人氣劇集，如《異鄉人醫生》、《未生》和《阿斯達年代記》等，但直到今年才於《夫婦的世界》擔任第一男主角，火速上位；在他為人所知前，卻只是一位舞台劇小演員，畢業在韓國藝術綜合大學戲劇系；在2003年認識了同為演員小他5歲的妻子吳宥真，曾屬同一話劇團，拍拖7年後，在2010年決定長相廝守。

朴海俊與妻子吳宥真曾為同一劇團。（《All Most Main》劇照）

據韓媒報道，朴海俊曾在結婚後1年沒有工作：「婚後我大約1年都沒有工作，妻子去上班，我便經常花時間陪伴她。」他不像劇中的丈夫，失落時得到妻子的幫助後卻以「出軌」回報，相反，他非常感謝妻子的付出，用時間來彌補；當開始獲得更多工作機會時，又下定決心要回報家庭，也不怕粉絲反對偶像戀愛而暪婚：「我是忠武路（匯集大量電影公司、劇院及拍攝用地）的新人，但我年紀不輕了，也不想掩蓋自己已婚的事實。」霸氣認妻，更大讚吳宥真抱着孩子時，比任何年輕女子更有魅力，真是讓人甜入心，朴海俊是一位愛妻、對家庭忠誠的好男人。

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在殘酷的世界中，愛情與麺包向來都是步入婚姻時要考慮因素，有人因敵不過現實放棄一段真愛，有人卻願意支持彼此的夢想，同甘共苦、甚至伸出援手，面對這樣的愛人，又怎能捨得讓對方傷心。

是責任，還是愛？Why not both！

（資料來源：《Starnews》、《世界日報》）