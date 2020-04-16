找一個伴侶或許不難，但是要找一個帥氣貼心又專一的伴侶卻是很難，但Lisa S.就是被幸運之神選中，成為了男神吳彥祖的女人，令天下女生為之羨慕。早前是二人結婚十週年的日子，吳彥祖更在IG分享了昔日在南非的婚照，並向太太發表愛的宣言，結婚多年依然甜蜜恩愛。

吳彥祖和Lisa S.是圈中的金童玉女，已經相愛18年。(@thelisa_s@IG)

吳彥祖擁有型男外形和完美身材，但卻有一顆深情又柔軟的內心，雖然是「鬼仔性格」，但對於婚姻觀念卻是傳統的一派，他認為結婚就是一輩子的事情，Lisa S.也曾經形容過吳彥祖是一個滿分的老公，也是一個完美的父親，兩公婆感情要好，難怪可以與太太愛足十18年。

吳彥祖和Lisa S.是圈中的金童玉女，也是讓人羨慕的模範夫婦，被稱為「愛妻號」的吳彥祖永遠把家庭放在第一，而且婚後10年一直零緋聞。在充滿誘惑的娛樂圈中，能夠感情十年如一日，而且郎才女貌的夫妻的確不多，而他們就是難得的一對。早前是吳彥祖和Lisa S.的結婚十週年，吳彥祖就在IG放閃，分享了一張兩人當年在南非森林結婚的照片，並發表了愛的宣言，結婚多年依然恩愛得羨煞旁人。

吳彥祖和Lisa S.結婚十週年，他在IG放閃並發表愛的宣言。(thatdanielwu@IG)

On this day ten years ago we were married in this little bit of forest in South Africa. We’ve been legal for 10 but together for 18 years! My what a journey it’s been! Thank you for being my partner, my light, my best friend and most importantly a wonderful mother to our little turd. Love you babe! #10yearanniversary

說起吳彥祖和Lisa S.的愛情故事也是一則佳話，Lisa S.的父親是拉斯維加斯凱撒宮賭場CEO，身為豪門千金小姐的她原本生活無憂無慮，但她卻選擇獨自一人來到香港做模特兒，同時她和吳彥祖的緣份也因此而展開。Lisa S.第一次見到吳彥祖是在一本雜誌封面，這個五官俊俏而且身材健碩的男人吸引住了她的眼球，對吳彥祖「一見鍾情」的Lisa S.暗下決心「要追這個男人」。後來因為工作關係讓兩人相識，吳彥祖被這位直爽又獨立的女生吸引，很快就墜入愛河。

Lisa S.在雜誌封面上見到吳彥祖後一見鍾情，便芳心暗許認定要追求這個男人。(thelisa_s@IG)

拍拖初期吳彥祖和Lisa S.的愛情觀可以說是南轅北轍，吳彥祖希望以結婚為前提而拍拖，也很喜歡小朋友，但是Lisa S.卻不想結婚，而且很討厭小朋友，因此吳彥祖一開始並沒有視Lisa S.為結婚對象，但是一趟南非之旅改變了他的想法。Lisa S.和吳彥祖在熱戀時曾經同遊非她不娶，他們遠離煩囂去到與世隔絕的森林，沒有網絡和任何的電子用品，回歸到最簡單的原始生活，在相伴的這個一月裡，他們互相照顧陪伴，對彼此的了解更深入，發現大家志趣相投而且心意相通，一個眼神一句話就知道對方在想什麼，而且一個月下來從沒有爭執，那時的吳彥祖就認定了這個女人是他的靈魂伴侶，此生非她不娶。

一趟南非之旅讓吳彥祖對Lisa S.產生了結婚的念頭，並認定了她為終生伴侶。（IG@thelisa_s）

第一次跟她去南非，我就愛上了那個地方和她，開始有一種可以跟這個女孩共度一生的感覺，那種完全給予的感覺，是一種很真摰的愛。

雖然Lisa S.曾表示是不婚主義者，堅持工作第一，但是吳彥祖願意等，一等就是8年，最後吳彥祖的深情感動了Lisa S.，兩人選擇了在南非森林這個對他們意義重大的地方結婚。在拍拖期間其實Lisa S.已經受到吳彥祖的影響，變得喜歡和小朋友相處，婚後更為吳彥祖生下了可愛的女兒吳裴然Raven。吳彥祖曾說他和Lisa S.是兩個性格不同的人，他感性，她卻理性，但一凹一凸卻讓他們完美互補。

吳彥祖和Lisa S.是圈中的金童玉女:

吳彥祖曾在訪問中說過：「在家庭裡面我是地位最低的那一個，女兒是第一，太太是第二」。女兒出生後吳彥祖曾經息影過一年，照顧女兒和家務都一手包辦，練就了一身「超級奶爸」的功力，外面他是超級巨星，但私下他卻是一個顧家的好丈夫和父親。提起這些往事時，吳彥祖只回應了一句：「為自己喜歡的人付出是很自然的事。」

吳彥祖曾經為了照顧剛出生的女兒而息影一年。(thatdanielwu@IG)

容貌終將會老去，激情也會消散，但是真摰的感情卻不會逝去，要做到「執子之手與子皆老」需要互相的付出與包容，也許走到「白頭到老」的愛情就是如此。

二人的愛情結晶品Raven是個精靈可愛的混血B: