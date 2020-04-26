由金城武與周冬雨主演的電影《喜歡你》在2017年上映，兩大影帝影后合作顏值、演技加持，深受不少觀眾喜愛。近日宣布會推出電視劇版，名為《終於等到你》延續這「飲食男女」的故事。

《喜歡你》將會翻拍成電視劇。（《喜歡你》劇照）

《喜歡你》是講述顧勝男（周冬雨飾）是一名副主廚，性格迷糊且邋遢又莽撞，與主廚楊祐寧發生地下情，當全心全意去愛人時卻換來「出軌」的結果；在職的酒店又面臨倒閉，愛情、工作兩失意時，卻遇上性格固執孤僻的國際酒店財團總裁路晉（金城武飾），一次的廚房意外事件卻令挑剔又毒舌的路晉嘗試到勝男的廚藝，化險為夷，也讓路晉愛上勝男的美食。

電視劇版《終於等到你》共24集，暫未公布男、女主角，不過讓金城武與周冬雨翻拍，相信機會比較微。

《喜歡你》以「食物」比喻愛情。（《喜歡你》劇照）

愛情就像食物：榴槤也有知音人

故事有別以往的愛情劇，沒有甜蜜劇情，也沒有親熱戲份，但透過「食物」作為愛情的隱喻，恰到好處，也沒想過找到愛情共鳴。

故事中，男女主角無論外表、年齡、性格都是天淵之別，可算「大纜都扯唔埋」，但「欣賞美食」的特質聯繫了二人，而且他們內心都是渴望愛情，只是男主角愛用冷淡、難相處包裝自己；女主角卻事事不在乎、「傻更更」，因為食物，她看懂了他，食物成為二人愛情萌芽的鑰匙。對食物挑剔的人，與未找到能敞開心房的人一樣，只是等待找到能解密碼的人，就像有一天會發現榴槤也非常可口。

吃飯這麼私密的事情，怎麼可以和別人一起吃。

導演陳可辛在記者會上提出自身經驗來認證：「我和君如就是那種看起來最不相配的情侶，但愛情沒有配不配的問題，愛情有時候沒辦法選擇，當愛來襲你擋都擋不住，這就是所謂的命中注定，人生就是這樣充滿意外才有趣。」

也許，愛情裡，沒有絕對的一凹一凸；沒有絕對的如出一轍，但有最佳組合。

電影架構其實很簡單，就是一對冤家變成情侶，但故事之所以能取勝全因用食物來引喻愛情，加上啜核的愛情金句，讓電影加分，按圖重溫金城武與周冬雨電影《喜歡你》愛情金句＝＝＞