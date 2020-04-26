【佐藤健】公開天堂醫生撩妹武器　居然是女生也愛用的花果香水！

因《戀愛可以持續到天長地久》爆紅的佐藤健，除憑著帥氣外表和傲嬌性格俘虜少女心，原來私下的他還有一項必殺技——就是噴上香水，讓女生靠近時心跳加速！ 早前佐藤健公開自己最愛香水，居然是大眾牌子、不少女生也愛用的中性花果調！想感受天堂醫生的擁抱，不如先用他最愛的香水包裹自己吧（笑）

兩人緊靠的時候，體香絕對是加分關鍵。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

佐藤健最愛香水1：Calvin Klein CK One

CK One是Calvin Klein最經典的中性香水，整體以清新柑橘為主調，散發年輕活潑的魅力，前調加入酸甜的佛手柑鳳梨，早上使用更有提神效果，中調加入紫羅蘭、玫瑰、橙花和茉莉花的甜美而優雅花香，這支香水最叫人著迷的，必定是持久低調地散發著琥珀和麝香！

佐藤健表示自己愛用Calvin Klein經典香水CK One。（gents_scentsja@IG）

琥珀和麝香香氣濃郁沉實，並且帶有催情作用，將兩種香料摻入花果香中，猶如清純少女不經意地撥弄秀髮，撩男的心機度100分！

佐藤健最愛香水2︰Jo Malone英國梨與小蒼蘭

沒有女生能抵抗Jo Malone的魅力！這款貴族香水品牌出名以精妙的配方、優雅的瓶身擄獲全球男女的喜愛，以當中要數熱賣No.1的香氣，就是佐藤健私下也愛用的英國梨與小蒼蘭！

Jo Malone英國梨與小蒼蘭也是佐藤健推介款之一！（jomaloneuk@IG）

英國梨清香微酸，揉合小蒼蘭的甜香，糖分高得令人忍不住想咬一口，但是Jo Malone巧妙地加入琥珀和廣藿香這兩種中性木質香為基調，將甜膩度控制得剛剛好，讓人放下心防地靠近時，又會被有催情作用的琥珀和廣藿香迷惑，同樣是心機度破錶！

編輯推介︰心機花果調香水

用花果香掩蓋小惡魔的誘人香氣實在太狡猾了！而佐藤健最愛的Calvin Klein CK One才百多元即可擁有，其他花果調香水也十分多選擇，大家還不快快把它們通通買下，別讓它們為害人間吧！

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