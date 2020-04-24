「友達以上，戀人未滿」的曖昧期總是教許多人回味，每分每秒坐如針氈，常常期盼每次手機響起時，是他甜蜜的關心。曖昧期淋浴在浪漫甜絲絲的氣氛當中，固然會讓人不忍心戳破那個泡沫，不過曖昧期拖得太久，結果分分鐘會錯失「良辰時機」，浪費心力和情感。

《你的網路閨蜜SKimmy的戀愛撩心術》一書是台灣YouTuber兼是網絡人氣戀愛達人的SKimmy，在不同的愛情路上觀察到的各種疑難雜症，得出的見解 (ig@skimmy_unlimited)

或許每個人總有一個愛情夢，就是在茫茫人海中，找到命中注定的那一位，談一場刻骨銘心的戀愛。在愛情路上不斷與不同的人交集，數次步入讓人煎熬難耐的曖昧期，有人最後可結出美好的果子；有人卻結不出甜實的果子，或許這就是曖昧期可愛可恨之處。不過，「曖昧」可說是每段戀情的必經之路，而面對這個最甜蜜又沉重的負擔，妳又如何應對得收放自如？

網絡人氣戀愛達人SKimmy除了對戀愛世界有一番見解外，原來她也擁有一臉吸睛的樣貌 (ig@skimmy_unlimited)

台灣YouTuber兼是網絡人氣戀愛達人SKimmy便憑自身對於兩性的觀察、經驗和見解，繼而寫成《你的網路閨蜜SKimmy的戀愛撩心術》一書，她並在書中一一拆解和講解如何解決愛情路上的各種疑難雜症，當中她提到的「四維判定法」十分適合讓人應對難以看透和捉摸不定的曖昧期，好讓各位少男少女都可以感受到愛情世界中的美好。

一、時間：願意投放多少與你相處？

台灣YouTuber兼是網絡人氣戀愛達人SKimmy指出，「時間」是拆解曖昧對象對自己有沒有意思的測量元素之一(ig@skimmy_unlimited)

《你的網路閨蜜SKimmy的戀愛撩心術》一書主要圍繞三個的中心主軸，分別是「看穿對方的心思」、「看透自我的價值」以及「看見世界的精采」，當中Kimmy剛在書中開首便介紹了數個方法去評估對方對自己有否感興趣和與曖昧對象發展戀情的可能性。

作家SKimmy指出「時間」便是一個很好的評估指標，也是看看對方有沒有認真對待你，加上她指出「時間」是歸納在興趣指標（Indicator of Interest）當中，顧名思義興趣指標是指對方對你感興趣的元素。例如：如對方基本上只要有空閒，都會及時回覆你的訊息、願意投放時間與你相處和當你臨時提議要去某個地方時，對方的配合意願十分高等，以上也可以看出對方是有心與你發展戀情。不過Kimmy也說出一個小提醒，就是「時間」的另一層涵義也指曖昧期經歷了多長時間，如低於三個月便屬不穩定期，須小心謹慎處理。有3個月的基礎，關係進入穩定，可以考慮出擊。

【按下圖了解更多】興趣指標（Indicator of Interest），曖昧對象對你感興趣時，言談間的常見態度：

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二、金錢：重在心意而非價值

作家SKimmy說金錢是可能看看對方有沒有認真對待自己(《吃飯吧！》劇照)

有時候要知道對方是否值得自己付出時間和情感與他相戀，也需要看看對方在曖昧期時對自己的一舉一動。金錢便是一個很好的衡量指標，金錢在這不是指需要對方一擲千金、購買昂貴的禮物送給自己，而是看對方是否願意適度地在你身上花錢，例如：首次約會時，對方願意為你付錢，希望在首次約會時讓你感受到被照顧的感覺或願意在曖昧期花點小心思送一點小禮物等，但要記得重點是不需要看對方為自己花了多少錢，仍是看對方對自己有沒有心便可，如看見對方有心意便可以勇敢踏出曖昧期呢！

三、心力：是否願意花心思了解、討好你

作家SKimmy指出心力或許有人會認為難以測度，但曖昧對象有否對你投放心力卻是十分容易感受得到(《盲約》劇照)

或許有人會認為難以測度，但曖昧對象有否對你投放心力卻是十分容易感受得到，作家Kimmy提到有興趣指標（Indicator of Interest），當然也有不感興趣指標（Indicator of Disinterest），例如：對方常不接電話、很久才回訊息、總是藉口說很忙沒空、聊天時總是簡短回應、約出來過一次之後，再也沒有下一次和不積極接續你的話題等。如果對方有付出心力是願意花心思去了解、討好或讓你開心，也會願意牢牢謹記你喜歡和不喜歡甚麼。那如果連心力也不花，卻與你發展曖昧期的關係的話，或許對方只是在「漁翁撒網」。

【按下圖了解更多】作家Kimmy指出，如曖昧對象對自己有興趣，見面時常見的曖昧行為：

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四、情感：對方會否對自己產生擔心情緒

作家SKimmy指情感往往都是經歷曖昧期的雙方，最難看慬的一個方面 (《心情又好暖》劇照)

經歷曖昧期的雙方，往往難踏出第一步都是擔心自己會錯意，所以遲遲沒有向對方道明自己心思，不過情感也是出現在對方的心裏或腦海中，如果不慬細心觀察是很有可能會發生誤判。作家Kimmy提出較為簡單的檢驗方式是，看對方會否對自己產生擔心情緒，例如：看一看對方會不會常問你有沒有吃飽、假意詢問你身邊有沒有追求者或說出一些擔心你會離開的話。若你發現身邊的曖昧期出現以上的對話情況，那你便可以出動出撃好了。

資料來源：《你的網路閨蜜SKimmy的戀愛撩心術》，YOUTUBE@SKIMMY 你的網路閨蜜