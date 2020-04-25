【12星座愛情】白羊拒搞曖昧、雙魚愛浪漫 誰戀愛時最勇字當頭?

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關於愛情，每個人都有不同的態度和看法，有的人面對愛情會勇於追求，但有的人卻會小心翼翼害怕受傷害。在12星座心中也有各自的愛情觀，看看妳面臨愛情時又會變怎樣吧！

12星座愛情觀各有不同，在愛情中的你又是怎樣? (《愛的迫降》劇照 )

山羊座─談戀愛也要吃飯

山羊座─談戀愛也要吃飯

山羊座面對愛情很實際，她們認為愛情是建基於穩定的經濟基礎上，因為戀愛不能當飯吃，因此穩定的生活才能給她們安全感。山羊座在面對每段戀情都很認真，渴望兩人一起努力的生活，以組織家庭為前提而談戀愛。

水瓶座─感覺到了就對了

水瓶座─感覺到了就對了

水瓶座愛上一個人的關鍵是感覺，但是具體會愛上什麼類型的人連她們也不清楚。水瓶座嚮往自由的戀愛，她們不會試圖控制和改變另一半，因為喜歡的就是原本的他，不過當水瓶座發現對方相處後和自己並不適合的話，就會立刻斬斷情根，不會拖泥帶水。

雙魚座─嚮往浪漫的愛情

雙魚座─嚮往浪漫的愛情

雙魚座是浪漫主義者，從她們懂得愛情開始就憧憬著愛情的來臨，她們總是期望自己的愛情就像偶像劇一樣，轉角就能邂逅一場浪漫的愛情。但也是因為雙魚座太過在乎愛情，因此經常會為情所困，戀愛的時候會擔心失去，失去後又怕愛情不再來臨。

白羊座─不喜歡曖昧關係

白羊座─不喜歡曖昧關係

能夠讓白羊座心動的對象一定是有某樣特質讓她們崇拜，白羊座是一個很有主見的人，她們對於愛情的態度是直接又熱情的，不太能接受對方搞曖昧，反而希望盡快確立關係。如果白羊座遇到喜歡的人也會主動出擊，即使失敗了也不會後悔。

按圖看餘下8個星座的愛情觀：

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資料來源：星座小熊

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