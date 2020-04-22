日本演藝圈不時傳出不倫新聞，近日最震撼的大概就是東出昌大偷食唐田英里佳的新聞，婚後建立的好丈夫、好爸爸形象破裂。娛樂圈誘惑眾多，北川景子和丈夫Daigo大概就是圈中「清流」。2016年結婚至今，雖沒有常在社交平台上「放閃」，其實兩人十分恩愛。日前，日劇女神北川景子在官方網站上宣布懷孕，預產期將在秋天，不少粉絲紛紛恭喜女神。

北川景子與Daigo的愛情並不驚天動地，兩人婚後不常放閃，在不久前曾經傳出婚變。然而，從平淡的細節中看得到他們對彼此的愛意。不鋪張、不靠旁人羨煞眼光來證明的愛情，反而更加細水長流。

Daigo與北川景子結婚4年，終於造人成功。（影片截圖）

北川景子與Daigo在2011年因拍攝日劇《LADY》相識，當時只是擦肩而過，從沒想過會是彼此的終生伴侶。3年後在綜藝節目中重遇擦出愛火花，兩人的登記結婚日子選在了2016年1月11日11時11分，全因1月11日是兩人重逢的日子。Daigo是樂團主唱，求婚也別出心裁，親自創作歌曲《KSK》（日文「請跟我結婚」的簡寫），這首歌後來更成為不少人的求婚歌曲。他的浪漫專屬於她，也只有她懂他的幽默感，在結婚記者會上，Daigo分享決定結婚的理由，「因為我說的笑話，她笑得比誰都大聲。」有些情侶宛如「冤家」，不斷處於吵架又和好的循環中，有人視這種為「耍花槍」，但終日爭吵始終會累。北川景子與Daigo卻從不會吵架，她上節目時坦言「Daigo很溫柔，從來只有我會生氣，然後他哄回我。」

北川景子與Daigo十分恩愛。（節目截圖）

+ 3 + 2

在日本，「男主外女主內」的家庭分工仍是主流，女性結婚後，大眾都會期望她們專心料理家庭事務。即使是在職的已婚女性，回到家中也要負責所有家務，照顧好辛勞一天的丈夫。Daigo為了妻子卻願意放下傳統日本男人的架子，他曾在節目上分享自己在家煮咖喱的照片，坦言婚前從來不煮飯的他為了妻子下廚，「因為景子拍攝電視劇或電影時會很晚才回家，出去吃又不太健康，所以我就會為她煮飯。」不僅是下廚，Daigo更會包辦所有家務，等夜歸的北川景子回到家中可以好好休息。

Daigo是家庭主夫。（IG@daigo_breakerz_）

不僅是Daigo為北川景子改變，她也為丈夫改變不少，從前愛喝酒的北川景子，常常出現喝到失控的情況，最誇張一次是與男友親熱時出現「邊做邊吐」的情況。當她與滴酒不沾的Daigo拍拖後，努力戒酒，雖未能完全戒掉，但沒有再天天大喝，只是偶爾與朋友小酌一次。

平淡生活中的貼心和體諒，比起珍寶鑽戒更加浪漫，相信兩人的愛情結晶出生後，Daigo一定能擔任好爸爸的角色。