止M痛偏方｜男朋友只懂叫你喝熱水？簡單一招即可減輕女性34%不適

牽手是情侶之間最簡單、自然，能夠表達愛意的表現。國外研究發現，牽手不僅能讓另一半感到甜蜜、安心，原來更有另一層特殊功效。不少女生那個來的時候，總會伴隨著各種不適症狀，而原來跟另一半牽手，就能緩解不適症狀帶給自己帶來的痛苦，到底是為什麼呢？

美國科羅拉多州立大學（Colorado State University）的研究團隊邀請了 22 對年齡介乎 23 到 32 歲，擁有伴侶超過一年的情侶進行實驗，實驗過程當中，研究人員會利用熱力裝置進行簡單的感知測試，然後透過儀器檢測他們的腦波活動。

研究人員將這些情侶分為三組：第一組在實驗過程中，緊握著對方的手；第二組在實驗過程中，與另一半坐在一起，但是不牽手；第三組則要與伴侶分開，被安排在另一個房間進行檢測。

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實驗過程當中，女生的手臂會因為熱力裝置而感到輕微的炙熱感，而研究人員則會透過儀器檢測情侶雙方的腦波變化。腦波訊息分為數個階段與類別，當中的訊息包括了知覺、情緒的表達。檢測結果發現，第一組的女生（與另一半牽著手進行實驗的情侶）的腦波顯示出來的不適指數，較第二組及第三組要減輕約 34%。

研究人員指出，情侶在牽手時，腦波會產生一定程度的同步化，感知到的東西有一定程度會互相傳達。女生在感知測試進行期間，雖然會感到不適，不過會因為牽手說產生的連結，從伴侶手中感知到支持和同理，大腦會釋放多巴胺，有助分散注意力及減輕不適的感覺。

這個方法其實對於男女雙方都有作用，牽手除了能夠驅散不安，也能驅散疼痛感～以後女朋友那個來的時候不舒服，除了要準備熱湯暖水，記得也要溫柔的握住她的小手～

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