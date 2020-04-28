【Johnny Depp家暴案】繼Johnny Depp與Amber Heard的「找不到斷指」錄音曝光後，於當晚的暱名報案電話亦於昨日（4月27日）曝光。早在去年5月，Johnny Depp已控告Amber Heard令他的手指嚴重受傷，但最新錄音於近日才曝光，揭發二人初則口角，繼而動武的始末，駭人的除了是醫生更驚呼：「我找不到斷指！」報案電話中聲稱必須暱名的人說：「Amber被攻擊了。」

一段又一段的錄音公開，最新一段，是Amber Heard在吵架中怒擲酒瓶，割斷Johnny Depp手指，私人醫生與護士驚呼：「我找不到斷指！」、「這些血太恐怖了！」（Getty）

新錄音曝光 Amber：「沒人會相信你是受害者。」

《毎郵日報》持續公開有關Johnny Depp與Amber Heard離婚與家暴的錄音。從2016年開始，Amber便以家暴為由申請離婚，而Johnny一直都堅稱是對方家暴在先。早在去年5月，Johnny Depp已控告Amber Heard令他的手指嚴重受傷，而《毎郵日報》便月初公開於2015年澳洲豪宅當時二人初則口角，繼而動武的始末；而於昨日，又公開當晚暱名報案電話的記錄，報案電話中聲稱必須暱名的人說：「Amber被攻擊了。」

錄音被公開後，似乎證據一面倒指Amber Heard有暴力傾向並說：「你想說我一個115磅的女人能夠打你嗎？我從來都不能打倒你，這就是我們的區別，陪審團和法官都會看到我和你之間的區別。」(amberheard＠Instagram)

當晚，Johnny Depp找了律師來跟Amber討論有關離婚的事，伴着碎片聲、他們的對話與醫護人員的驚叫，拚湊出當晚的始末。在錄音中，Amber在錄音中承認自己曾對Johnny使用暴力，更說「我無法保證不會再動手」、「揍了對方的臉」、「朝他丟花瓶、平底鍋」等等，而Johnny則低聲說：「我對妳發誓，我真的沒有辦法再忍受任何肢體暴力了，我很害怕會死，我們現在就像在犯罪現場一樣。」

Amber繼而說：「你去告訴全世界，我，Johnny Depp，一個大男人，是家暴受害者，看看會有多少人相信你或支持你。不會有人相信的，因為你比我高大、比我強壯，你知道我只有115磅嗎，你想說我一個115磅的女人能夠打你嗎？我從來都不能打倒你，這就是我們的區別，陪審團和法官都會看到我和你之間的區別。」Johnny大叫希望Amber 可以離開，在一輪碎片聲與腳步後，便是醫生更驚呼：「我找不到斷指！」的聲音，相信是Amber擲酒瓶時的碎片割斷了他的手指。

報案錄音流出：Amber被攻擊

而最新一段錄音，案情似乎有新進展。那是當晚的暱名報案電話，內容是：「你好，我要報案。我的朋友Amber被一個可勉強可稱作男友的人攻擊，我就是知道了，而我必須暱名，快點叫人上來吧。」但Johnny Depp的律師團隊則早早在庭上指錄音與證據不符，而報案人的身份暱名沒公開，也十分值得懷疑。

Amber Heard自家暴案被公開內容以來，形象跌至谷底，連她上載手抱bb的照片，也被質疑她是個危險人物，不適合照顧小朋友。(amberheard＠Instagram)

相差23年「父女戀」從不被看好 對愛看法卻一早煉至爐火純青？

Johnny Depp因拍攝電影《加勒比醉愛日記》（The Rum Diary）而與前妻Amber Heard相識，可二人的婚姻不足兩年，接下來是漫長的謾罵與官司。原告變被告，感情中有真正是與非。獨家錄音一段比一段駭人，除了肢體暴力，指控Amber Heard在他床上大便、婚後一個月便與Tesla的老闆Elon Musk出軌等，都鬧出羅生門。



Johnny Depp經歷多段感情，家暴案發生後多位前度開聲力挺Johnny Depp為，可見曾經用情至深。如他曾說：「要是你同時愛上兩人，就選後者。因為如果你真的愛第一個人，就不會愛上另一個人。」成為很多人在兩難中的明燈；不過，筆者最喜歡的一句卻是：「我們無法不變老，但可以不要老成。」風景一致，也有不一樣的看法。由開膛手傑克到加勒比海盗，他說過許許多多的話，比錄音更耐聽。

＝＝＝＞Johnny Depp教你的人生課與愛情觀，非常有哲理：

+ 3 + 2

參考資料：Dailymail